СМИ: друг спикера Путина стоит за рынком обеления репутации чиновников

В России действует рынок обеления репутации чиновников, депутатов и бизнесменов с оборотом в сотни миллионов рублей. Среди крупных игроков рынка — компании друга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и сына пресс-секретаря Сергея Шойгу, рассказали авторы расследования издания «Проект».

В предлагаемые на рынке услуги по созданию «цифрового профиля» входит удаление нежелательных публикаций с сайтов, из соцсетей и из поисковой выдачи «Яндекса» и Google. По данным «Проекта», продается продвижение в топ поисковиков положительных или нейтральных публикаций, а также правка «Википедии».

Одним из главных игроков рынка стал холдинг, созданный другом Пескова Сергеем Колушевым, сыном бывшего пресс-секретаря Шойгу Марины Рыклиной Федором Щербаковым и их партнерами. В группу вошли компании «ПремьерМедиаИнвест» и «ДиджиталРепутейшн». По словам источника «Проекта», у компаний много клиентов среди элиты благодаря тому, что «их направляет к Щербакову Песков».

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Вторым крупным игроком рынка издание назвало компанию Group IB. Ее официальный профиль — цифровая безопасность и «расследование киберинцидентов». Бывший сотрудник компании и несколько источников в окружении российских политиков сообщили «Проекту», что к сотрудникам Group-IB можно обращаться за «чисткой репутации». Холдинг Щербакова-Колушева и Group-IB не конкуренты, они работают «над чисткой репутации клиентов» вместе, сообщило издание со ссылкой на собеседников.

Выручка компаний Щербакова-Колушева и их партнеров Антона и Ивана Сафоновых, а также Станислава Дейнеко за 2022 год составила более 1,6 миллиарда рублей, ссылается «Проект» на базу данных «СПАРК». Однако в список компаний входят в том числе не являющиеся участниками рынка обеления репутации, уточнили журналисты.

Около 500 миллионов рублей поступили компаниям этих бизнесменов от государства, отметило издание со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Деньги пришли на счета через финансирующий создание пропагандистского контента «Институт развития интернета», сообщил «Проект».

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Услуги по «созданию цифрового профиля» могут стоить от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей в зависимости от сроков и сложности, выяснил «Проект». Поддержка позитивных текстов в топах поисковиков стоит 500-700 тысяч рублей в месяц, рассказали журналисты.

Стоимость услуги по «удалению негатива с компроматных сайтов и из СМИ» может доходить до 50 миллионов рублей, сообщил «Проект». Журналистам стала известна история с «удалением негатива» о баскетболистке Надежде Гришаевой, бывшей жене сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева. Спортсменке предложили заплатить 50 миллионов за удаление шести публикаций на сайтах, но она отказалась, рассказал источник «Проекта». Однако в итоге из поисковой выдачи Google все-таки исчезли несколько текстов, включая расследование «Проекта» о партии ЛДПР, где упоминалась Гришаева.

Для воздействия на американский поисковый сервис участники рынка обеления репутации и пиарщики чиновников используют закон от 1998 года, написали расследователи. Одним из героев расследования «Проекта» стал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который добился удаления из рунета первоисточников утверждений о том, что он — гомосексуал.