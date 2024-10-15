СМИ: друг спикера Путина стоит за рынком обеления репутации чиновников

В России действует рынок обеления репутации чиновников, депутатов и бизнесменов с оборотом в сотни миллионов рублей. Среди крупных игроков рынка — компании друга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и сына пресс-секретаря Сергея Шойгу, рассказали авторы расследования издания «Проект».
В предлагаемые на рынке услуги по созданию «цифрового профиля» входит удаление нежелательных публикаций с сайтов, из соцсетей и из поисковой выдачи «Яндекса» и Google. По данным «Проекта», продается продвижение в топ поисковиков положительных или нейтральных публикаций, а также правка «Википедии».
Одним из главных игроков рынка стал холдинг, созданный другом Пескова Сергеем Колушевым, сыном бывшего пресс-секретаря Шойгу Марины Рыклиной Федором Щербаковым и их партнерами. В группу вошли компании «ПремьерМедиаИнвест» и «ДиджиталРепутейшн». По словам источника «Проекта», у компаний много клиентов среди элиты благодаря тому, что «их направляет к Щербакову Песков».
Вторым крупным игроком рынка издание назвало компанию Group IB. Ее официальный профиль — цифровая безопасность и «расследование киберинцидентов». Бывший сотрудник компании и несколько источников в окружении российских политиков сообщили «Проекту», что к сотрудникам Group-IB можно обращаться за «чисткой репутации». Холдинг Щербакова-Колушева и Group-IB не конкуренты, они работают «над чисткой репутации клиентов» вместе, сообщило издание со ссылкой на собеседников.
Выручка компаний Щербакова-Колушева и их партнеров Антона и Ивана Сафоновых, а также Станислава Дейнеко за 2022 год составила более 1,6 миллиарда рублей, ссылается «Проект» на базу данных «СПАРК». Однако в список компаний входят в том числе не являющиеся участниками рынка обеления репутации, уточнили журналисты.
Около 500 миллионов рублей поступили компаниям этих бизнесменов от государства, отметило издание со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Деньги пришли на счета через финансирующий создание пропагандистского контента «Институт развития интернета», сообщил «Проект».
Услуги по «созданию цифрового профиля» могут стоить от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей в зависимости от сроков и сложности, выяснил «Проект». Поддержка позитивных текстов в топах поисковиков стоит 500-700 тысяч рублей в месяц, рассказали журналисты.
Стоимость услуги по «удалению негатива с компроматных сайтов и из СМИ» может доходить до 50 миллионов рублей, сообщил «Проект». Журналистам стала известна история с «удалением негатива» о баскетболистке Надежде Гришаевой, бывшей жене сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева. Спортсменке предложили заплатить 50 миллионов за удаление шести публикаций на сайтах, но она отказалась, рассказал источник «Проекта». Однако в итоге из поисковой выдачи Google все-таки исчезли несколько текстов, включая расследование «Проекта» о партии ЛДПР, где упоминалась Гришаева.
Для воздействия на американский поисковый сервис участники рынка обеления репутации и пиарщики чиновников используют закон от 1998 года, написали расследователи. Одним из героев расследования «Проекта» стал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который добился удаления из рунета первоисточников утверждений о том, что он — гомосексуал.