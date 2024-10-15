EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Российская элита научилась законно удалять из Google антикоррупционные расследования о себе

14:05 15.10.2024

Российские чиновники, политики и бизнесмены нанимают пиарщиков, чтобы удалить в рунете и поисковиках расследования и невыгодные им упоминания о себе. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов «Проекта», Wikiganda и «Клоопа».

Отмечается, что пиарщики придумали хитрую схему и «чистят память» о своих клиентах через российские суды и американский закон от 1998 года.

Одним из героев этого расследования стал важный член команды Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Журналисты обнаружили, что из рунета были «тщательно вычищены» первоисточники утверждений о том, что Володин — гомосексуал. В интернете также были удалены и другие публикацие об ориентации политика. 

Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию
Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию
Группировка «хуторских» напала на семью, убила ребенка и может избежать наказания. Люди вышли на митинги
Криминал6 минут чтения

Речь идет о материалах, которые выходили в 2003-2007 годах в СМИ, в основном в газетах родной для политика Саратовской области, с заголовками «Россией правит гомосексульное лобби. Любимцы Суркова зашли врагам в тыл», «Не смотрите в замочную скважину», «Гарпун партии» и «Гей, медведи».

«Спустя годы стратегия Володина выглядит наивной. Ведь суды и публичные скандалы привели лишь к тому, что тема его гомосексуальности — вне зависимости от ее правдивости — стала буквально народной», — говорится в расследовании.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова тоже пользовалась судами, чтобы добиться удаления информации о себе. В 2020 году Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором говорилось, что Радионова владеет крупной недвижимостью в Москве и Франции. Видео посмотрели более 4 миллионов человек и это «поставило под удар репутацию» чиновницы. Тогда пиарщики Радионовой придумали хитрую схему.

Отмечается, что в том же году пиарщики открыли подставную фирму «Софт» с доменом narod-novosti.com, где разметили 30 «странных текстов» о Радионовой. Они содержали не только информацию, которую опубликовали ранее расследователи, но и личные данные чиновницы и членов ее семьи. Более того, в каждой из этих статей упоминался некий тридцатилетний Иван Михальченко, которого называли «коррупционером, казнокрадом и наркоманом», а также главным соперником Радионовой в борьбе за должность главы Росприроднадзора. 

Роскомнадзор нанес удар в спину
Роскомнадзор нанес удар в спину
Ведомство заблокировало мессенджер Discord и тем сломало налаженную систему связи российских военных
Политика3 минуты чтения

Михальченко стал подставным истцом и выиграл суд, который прошел всего за один день. Отмечается, что судья не только «потребовал удалить материалы с указанного в иске сайта», но и «запретил всю упомянутую в материалах информацию к публикации на территории страны».

Отмечается, что с помощью подставной фирмы «Софт» запретили писать о себе через суды компания «Валента Фармацевтика», связанная с бывшим главой ФОМС Дмитрием Рейхартом, и бывший генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. 

Пиарщики чиновников придумали и другую схему, которая помогла им удалить невыгодную информацию об их клиентах в поисковых сайтах. В этом им помог американский закон «Об авторском праве в цифровую эпоху» от 1998 года. По такой схеме, пиарщик копирует статью, которую просит удалить заказчик, и размещает ее на сайте-однодневке. Далее пиарщик сдвигает время публикации на более ранний срок, создавая иллюзию, что материал вышел раньше нежелательной для его клиента статьи. После этого он обращается с жалобой в Google на якобы украденный материал.

Журналисты также выяснили, что пиарщики иногда используют имена реальных авторов расследований об их клиентах. Сообщается, что пиарщики требовали удалить из поисковой выдачи расследование о приспешнике Кадырова Павле Кротове, представившись журналистками «Проекта» Марией Жолобовой и Юлией Лукьяновой. 

«Лукьянова и Жолобова подтвердили «Проекту», что никаких жалоб на плагиат в Google не подавали. При этом само расследование «Проекта» Кротов пытался удалить через суд», — сообщается в расследовании. 

Похожая ситуация произошла с расследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Пиарщики жаловались, что материал якобы украден у немецкого издания Spiegel, хотя на самом деле расследования выходили одновременно в рамках коллаборации.

Всего журналисты изучили более 1600 подобных жалоб. Отмечается, что обнаружить их удалось в базе данных официальных запросов на удаление из интернета ненадлежащего контента Lumen.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллиардер против
Политика
Миллиардер против
Один из богатейших людей Сибири выступает против войны, поддерживает оппозиционеров и продолжает жить и работать в России
13 минут чтения
Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию
Криминал
Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию
Группировка «хуторских» напала на семью, убила ребенка и может избежать наказания. Люди вышли на митинги
6 минут чтения
Роскомнадзор нанес удар в спину
Политика
Роскомнадзор нанес удар в спину
Ведомство заблокировало мессенджер Discord и тем сломало налаженную систему связи российских военных
3 минуты чтения
После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Общество
После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Я всю жизнь зарабатывал с помощью своего мозга, но из-за опухоли вынужден учиться во второй раз
7 минут чтения
Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
Криминал
Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив
11 минут чтения
Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос
Общество
Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос
Белку невозможно контролировать, она постоянно что-то ворует и прячет. Мы очень рады, хоть и прокачали терпение на максимум
9 минут чтения