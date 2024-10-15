Российская элита научилась законно удалять из Google антикоррупционные расследования о себе

Российские чиновники, политики и бизнесмены нанимают пиарщиков, чтобы удалить в рунете и поисковиках расследования и невыгодные им упоминания о себе. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов «Проекта», Wikiganda и «Клоопа».

Отмечается, что пиарщики придумали хитрую схему и «чистят память» о своих клиентах через российские суды и американский закон от 1998 года.

Одним из героев этого расследования стал важный член команды Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Журналисты обнаружили, что из рунета были «тщательно вычищены» первоисточники утверждений о том, что Володин — гомосексуал. В интернете также были удалены и другие публикацие об ориентации политика.

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Речь идет о материалах, которые выходили в 2003-2007 годах в СМИ, в основном в газетах родной для политика Саратовской области, с заголовками «Россией правит гомосексульное лобби. Любимцы Суркова зашли врагам в тыл», «Не смотрите в замочную скважину», «Гарпун партии» и «Гей, медведи».

«Спустя годы стратегия Володина выглядит наивной. Ведь суды и публичные скандалы привели лишь к тому, что тема его гомосексуальности — вне зависимости от ее правдивости — стала буквально народной», — говорится в расследовании.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова тоже пользовалась судами, чтобы добиться удаления информации о себе. В 2020 году Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором говорилось, что Радионова владеет крупной недвижимостью в Москве и Франции. Видео посмотрели более 4 миллионов человек и это «поставило под удар репутацию» чиновницы. Тогда пиарщики Радионовой придумали хитрую схему.

Отмечается, что в том же году пиарщики открыли подставную фирму «Софт» с доменом narod-novosti.com, где разметили 30 «странных текстов» о Радионовой. Они содержали не только информацию, которую опубликовали ранее расследователи, но и личные данные чиновницы и членов ее семьи. Более того, в каждой из этих статей упоминался некий тридцатилетний Иван Михальченко, которого называли «коррупционером, казнокрадом и наркоманом», а также главным соперником Радионовой в борьбе за должность главы Росприроднадзора.

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Михальченко стал подставным истцом и выиграл суд, который прошел всего за один день. Отмечается, что судья не только «потребовал удалить материалы с указанного в иске сайта», но и «запретил всю упомянутую в материалах информацию к публикации на территории страны».

Отмечается, что с помощью подставной фирмы «Софт» запретили писать о себе через суды компания «Валента Фармацевтика», связанная с бывшим главой ФОМС Дмитрием Рейхартом, и бывший генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Пиарщики чиновников придумали и другую схему, которая помогла им удалить невыгодную информацию об их клиентах в поисковых сайтах. В этом им помог американский закон «Об авторском праве в цифровую эпоху» от 1998 года. По такой схеме, пиарщик копирует статью, которую просит удалить заказчик, и размещает ее на сайте-однодневке. Далее пиарщик сдвигает время публикации на более ранний срок, создавая иллюзию, что материал вышел раньше нежелательной для его клиента статьи. После этого он обращается с жалобой в Google на якобы украденный материал.

Журналисты также выяснили, что пиарщики иногда используют имена реальных авторов расследований об их клиентах. Сообщается, что пиарщики требовали удалить из поисковой выдачи расследование о приспешнике Кадырова Павле Кротове, представившись журналистками «Проекта» Марией Жолобовой и Юлией Лукьяновой.

«Лукьянова и Жолобова подтвердили «Проекту», что никаких жалоб на плагиат в Google не подавали. При этом само расследование «Проекта» Кротов пытался удалить через суд», — сообщается в расследовании.

Похожая ситуация произошла с расследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Пиарщики жаловались, что материал якобы украден у немецкого издания Spiegel, хотя на самом деле расследования выходили одновременно в рамках коллаборации.

Всего журналисты изучили более 1600 подобных жалоб. Отмечается, что обнаружить их удалось в базе данных официальных запросов на удаление из интернета ненадлежащего контента Lumen.