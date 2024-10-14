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Общество

В России набирают популярность русские печи и отдых в избах

13:10 14.10.2024

Россияне все чаще прибегают к установке русских печей. Устройства монтируют под ключ в дачных домах. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По словам специалистов, занимающихся установкой таких печей, их стоимость может варьироваться от 120 до 300 тысяч рублей в зависимости от комплектации и размеров печи. Телеграм-канал отмечает, что устройства выполнены в «традиционном стиле» — без современного декора.

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«[Печь] покорила дачников своей многофункциональностью: с помощью нее можно не только готовить разную еду, но и сушить вещи, обогревать помещение и обжигать глиняную посуду», — пишет телеграм-канал. Помимо этого, печи можно использовать для высушивания овощей, фруктов и грибов. Однако, по данным Shot, главное преимущество установки печи — «теплый сон», который якобы помогает при множестве заболеваний и укрепляет иммунитет.

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При этом по данным за 2021 год, в России каждая пятнадцатая семья пользовалась печным отоплением. Тогда «Парламентская газета» писала, что газифицировать российские регионы собираются только к 2030 году. В свою очередь, издание «Такие дела» отмечало, что в некоторых регионах печным отоплением пользуются более трети населения, а в Тыве печи обогревают до 90% домов.

Ранее Shot, а также журналистка «Дождя» Ана Монгайт обратили внимание, что в России распространился еще один тренд — избинг. Этот тренд подразумевает отдых за пределами больших городов, когда отдыхающие ходят за водой на колодец, живут в избе, доят коров и топят печь.

Тогда Shot писал, что средняя стоимость аренды домов под избинг могла достигать 60 тысяч рублей. По данным телеграм-канала, особенно популярным избинг стал среди зумеров, которые «ищут в этом мире одного — покоя и умиротворения».

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