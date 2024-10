Навальный предсказал свою смерть в колонии

The Times, The New Yorker, El Pais и Der Spiegel опубликовали первые отрывки из мемуаров Алексея Навального, которые он начал писать в 2021 году после отравления «Новичком» и лечения в Берлине.

В книге под названием «Патриот», которая должна выйти 22 октября этого года, политик допустил, что он может умереть в тюрьме, не дождавшись освобождения.

«Я с самого начала знал, что меня посадят на всю жизнь — либо на всю оставшуюся жизнь, либо до конца существования этого режима. Такие режимы устойчивы, и самое глупое, что я мог сделать, это обратить внимание на людей, которые говорят: “Леша, конечно, режим продержится еще как минимум год, но через год, максимум два, он развалится, и ты будешь свободным человеком”. <…> Надеяться на скорое освобождение, ждать, когда это произойдет, — это всего лишь способ мучить себя», — написал Навальный 22 марта 2022 года.

В тот же день политик написал, что, по его мнению, его могли бы освободить только в первые полгода после вынесения приговора.

«А если этого не произойдет, то в обозримом будущем я окажусь на волоске от гибели . <…> Я проведу остаток жизни в тюрьме и умру здесь. Мне не с кем будет попрощаться. Или, пока я буду находиться в тюрьме, люди, которых я знаю снаружи, умрут, и я не смогу с ними попрощаться. Я пропущу выпускные в школе и колледже… Все юбилеи будут отмечаться без меня. Я никогда не увижу своих внуков. Я не стану предметом семейных историй. Меня не будет на всех фотографиях», — добавил Навальный.

В опубликованных отрывках также описывается встреча Навального с «психологом» после его возвращения в Россию и голодовка, которую политик объявил в конце марта 2021 года из-за того, что к нему не допускали врача.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» в поселке Харп. В октябре этого года The Insider опубликовал документы, которые свидетельствуют о вероятном отравлении политика.