EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Британка построила в доме гробницу для убитого ею отца

2 минуты чтения 12.10.2024

Суд в британском городе Челмсфорд приговорил к пожизненному заключению 36-летнюю Вирджинию Маккалоу, которая убила своих родителей и четыре года прятала их тела в доме. Об этом сообщает The Guardian.

По словам прокурора Лизы Уилдинг, Вирджиния отравила своего отца в июне 2019 года, подсыпав ему в еду и напитки измельченные рецептурные препараты. На следующий день женщина «избила мать молотком и нанесла ей несколько ударов в грудь кухонным ножом». В течение последующих четырех лет Вирджиния жила в доме родителей, в котором находились их тела.

Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Норвегия переходит на электрокары за счет владельцев обычных машин. Поможет ли это остановить изменение климата?
Мир9 минут чтения

Как пишет The Guardian, женщина «построила самодельную могилу» для своего отца, который работал преподавателем в одном из английских университетов. В комнате, которая служила спальней и кабинетом 70-летнего Джона Маккалоу, нашли прямоугольную гробницу, сложенную из каменных блоков. По словам прокурора, она была «накрыта множеством одеял, а поверх них лежали фотографии и картины».

Любовь тоже может стать зависимостью
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Общество

Тело матери женщина спрятала в шкафу на верхнем этаже дома, завернув его в спальный мешок.

По данным издания, об убийствах узнали после того, как лечащие врачи родителей Вирджинии забили тревогу в связи с пропущенными визитами. 15 сентября 2023 года полиция ворвалась в дом, где проживала женщина.

При этом Вирджинии в течение нескольких лет удавалось скрывать информацию о местонахождении родителей. Женщина неоднократно говорила врачам и родственникам, что ее родители нездоровы, находятся в отпуске или уехали в длительную командировку.

После ареста Вирджиния призналась полицейским в убийствах. На суде прокурор заявила, что женщина «думала об убийстве своих родителей с марта 2019 года и планировала его». Уилдинг добавила, что после убийства Вирджиния получала пенсию погибших родителей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос
Общество
Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос
Белку невозможно контролировать, она постоянно что-то ворует и прячет. Мы очень рады, хоть и прокачали терпение на максимум
12 минут чтения
Тюремная камера или люкс-отель?
Интернет и мемы
Тюремная камера или люкс-отель?
Определите, где задерживаются по своей воле, а где — по решению суда, в тесте «Холода»
1 минута чтения
Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Мир
Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Норвегия переходит на электрокары за счет владельцев обычных машин. Поможет ли это остановить изменение климата?
9 минут чтения
Любовь тоже может стать зависимостью
Общество
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Мир
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Несколько лет они судились с властями и клиникой и добились победы
4 минуты чтения
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
30 минут чтения