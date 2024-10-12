Британка построила в доме гробницу для убитого ею отца

Суд в британском городе Челмсфорд приговорил к пожизненному заключению 36-летнюю Вирджинию Маккалоу, которая убила своих родителей и четыре года прятала их тела в доме. Об этом сообщает The Guardian.

По словам прокурора Лизы Уилдинг, Вирджиния отравила своего отца в июне 2019 года, подсыпав ему в еду и напитки измельченные рецептурные препараты. На следующий день женщина «избила мать молотком и нанесла ей несколько ударов в грудь кухонным ножом». В течение последующих четырех лет Вирджиния жила в доме родителей, в котором находились их тела.

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Как пишет The Guardian, женщина «построила самодельную могилу» для своего отца, который работал преподавателем в одном из английских университетов. В комнате, которая служила спальней и кабинетом 70-летнего Джона Маккалоу, нашли прямоугольную гробницу, сложенную из каменных блоков. По словам прокурора, она была «накрыта множеством одеял, а поверх них лежали фотографии и картины».

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Тело матери женщина спрятала в шкафу на верхнем этаже дома, завернув его в спальный мешок.

По данным издания, об убийствах узнали после того, как лечащие врачи родителей Вирджинии забили тревогу в связи с пропущенными визитами. 15 сентября 2023 года полиция ворвалась в дом, где проживала женщина.

При этом Вирджинии в течение нескольких лет удавалось скрывать информацию о местонахождении родителей. Женщина неоднократно говорила врачам и родственникам, что ее родители нездоровы, находятся в отпуске или уехали в длительную командировку.

После ареста Вирджиния призналась полицейским в убийствах. На суде прокурор заявила, что женщина «думала об убийстве своих родителей с марта 2019 года и планировала его». Уилдинг добавила, что после убийства Вирджиния получала пенсию погибших родителей.