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Криминал

Неизвестные расстреляли машину сотрудников Центра «Э»

2 минуты чтения 11.10.2024

В Ингушетии на федеральной трассе при въезде в столицу республики Магас неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали сотрудники Центра «Э». Об этом сообщают телеграм-каналы Baza, Shot и Mash.

Baza пишет, что в результате стрельбы погибли три человека: Илез Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев. По данным Mash, одного из них успели доставить в больницу, однако раненый умер в больнице. О ком именно идет речь, телеграм-канал не уточняет.

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Кроме того, как пишут телеграм-каналы, в машине ехал заместитель руководителя Центра «Э» в Ингушетии Адам Хамхоев. Он не пострадал. В то же время, Shot пишет, что о состоянии Хамхоева ничего неизвестно. По данным телеграм-канала, именно он был целью нападавших.

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Baza пишет, что это уже пятое покушение, совершенное на Хамхоева. Во время двух предыдущих он был ранен. Как сообщает телеграм-канал, ранее Хамхоев занимал должность заместителя экс-главы ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, которого убили в Москве в ноябре 2019 года.

Shot сообщает, что огонь по машине сотрудников Центра «Э» открыли из серебристой «Лады» 99-й модели. Нападавшим удалось скрыться, полиция ведет их розыск. Сколько всего человек находилось в машине, не уточняется. Mash отмечает, что нападение произошло «неподалеку от усиленного поста МВД». 

Позже телеграм-канал выложил новый пост, в котором утверждается, что в машине находился сотрудник Патрульно-постовой службы (ППС) с родственниками. Сотрудник ППС не был при исполнении, а его родственники — как утверждается, гражданские лица. Mash также добавил, что всех троих пострадавших успели доставить в больницу, где они скончались.

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