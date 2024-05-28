СМИ: Минобороны России подтвердило взятие в плен украинской журналистки

Российское Министерство обороны подтвердило, что украинская журналистка Виктория Рощина находится в плену. Об этом сообщает издание «Ґрати» со ссылкой на отца журналистки Владимира Рощина.

Журналисты издания утверждают, что Владимир Рощин предоставил им ответ на свой запрос в российское Минобороны. «По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 06.10.1996 года рождения, задержана и находится на территории Российской Федерации», — говорится в письме Минобороны.

Национальный союз журналистов Украины отмечает, что ответ ведомства датирован 17 апреля 2024 года. Рощин получил письмо приблизительно 22 апреля. Кроме того, отец журналистки обращался в Международный комитет Красного креста, который также подтвердил информацию о плене. Где именно находится Рощина, в чем ее обвиняют или подозревают, российское Минобороны не уточнило.

Союз журналистов также сообщил, что родственники Рощиной подавали запрос в оккупационную прокуратуру Мариуполя. Там ответили, что дела против нее не заведены. Кроме того, без ответа остались письма, отправленные в российскую Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Информация о пропаже Виктории Рощиной появилась в октябре прошлого года. Как утверждало издание Daily Beast, журналистка пропала во время поездки на оккупированные территории Украины.

Последний раз Рощина выходила на связь 3 августа. Тогда она сообщила родственникам, что прошла российский пограничный контроль. До этого в марте 2022 года журналистку задержали сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже.

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