В Госдуме захотели штрафовать родителей за употребление алкоголя их детьми

Родители, чьи несовершеннолетние дети пьют алкоголь, должны нести административную ответственность и платить штрафы. С таким предложением, как передает РИА «Новости», выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности», — сказал депутат.

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Он пояснил, что употребление алкоголя детьми — следствие недостаточного внимания к ним со стороны родителей. Существующие нормы закона в данной ситуации не действуют, утверждает Хамзаев. По его словам, статья Уголовного кодекса «О вовлечении несовершеннолетнего» не работает, так как практически невозможно доказать, что ребенка «вовлекли» в употребление алкоголя.

Депутат от «Единой России» Султан Хамзаев — автор ряда антиалкогольных инициатив, большинство из которых так и не были претворены в жизнь.

В сентябре Хамзаев говорил, что подготовил законопроект, предполагающий введение запрета на продажу алкоголя лицам младше 21 года, а также штрафов за употребление алкоголя до достижения этого возраста.

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Установление планки для покупки алкоголя на уровне 21 года депутат тогда объяснял уже существующими нормами по продаже россиянам оружия. Так, он напомнил, что купить охотничье, спортивное и травматическое оружие россияне могут с 21 года.

Кроме того, ранее Хамзаев предлагал цензурировать сцены употребления алкоголя в фильмах, а также запретить продавать алкоголь во время майских праздников.