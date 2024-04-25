В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на майских праздниках 

Депутат нижней палаты парламента от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину запретить продажу алкоголя в дни майских праздников.

«Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая», — следует из документа, который опубликовало РИА «Новости».

Региональные власти могут самостоятельно вводить запрет на продажу алкоголя, напомнил Хамзаев. При этом, по его словам, только главы некоторых субъектов «работают на опережение» в этом вопросе. Например, в части Курганской области, которая пострадала от паводка, в апреле на четыре дня запрещали розничную продажу алкогольной продукции.

«Запрет продажи алкоголя в "майские праздники" позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан, будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя нашими гражданами в выходные дни. Запрет продажи алкоголя 9 мая — это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории», — уверен депутат.

Это не первая инициатива Хамзаева по борьбе с алкоголем. В 2022 году он уже настаивал на запрете продажи алкогольных напитков в стране 9 мая. А в декабре прошлого года предлагал блюрить сцены употребления алкоголя в фильмах как это сделано с процессом курения. Но дальше слов, по крайней мере пока, его инициативы не пошли.

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