Депутаты хотят наказывать за употребление алкоголя до достижения 21 года

Продажу алкоголя лицам моложе 21 года необходимо запретить, а тех, кто употребляет алкоголь до достижения этого возраста, — наказывать. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, он уже подготовил соответствующий законопроект и намерен внести его на рассмотрение Госдумы. «Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — пояснил Хамзаев.

Установление планки для покупки алкоголя на уровне 21 года депутат мотивировал уже существующими нормами по продаже россиянам оружия. Так, он напомнил, что купить охотничье, спортивное и травматическое оружие россияне могут с 21 года.

«Для общественной безопасности алкоголь такое же оружие, которое человек может купить при полном созревании личности. Психологическая отметка - 21 год», — заявил депутат.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, ответственность должны нести не только торговцы, продающие алкоголь лицам моложе 21 года, но и сами потребители алкоголя, если они еще не достигли этого возраста. «За потребление алкоголя до 21 года должна быть введена административная ответственность для виновника», — сказал он. При этом Хамзаев пообещал уже в ближайшее время выйти «с оформленным предложением».

Ранее тот же депутат уже выступал с рядом антиалкогольных инициатив. Так, в частности, он предлагал запретить продажу алкоголя в России на майские праздники, однако поддержки правительства эта инициатива не получила.

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