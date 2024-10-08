Суд не стал лишать родительских прав мать начавшей трансгендерный переход школьницы

В Санкт-Петербурге районный суд сохранил родительские права матери 16-летней школьницы, начавшей трансгендерный переход. Районная администрация требовала признать мать и отца неспособными воспитывать ребенка, отец добровольно написал официальный отказ от исполнения обязанностей родителя, сообщила руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Как уточнили в суде, ребенку в августе исполнилось 16 лет, и это стало «поводом к подаче иска». До этого три года «мальчик неоднократно попадал в поле зрения» полицейских и чиновников. 1 сентября 2021 года ребенок пришел на школьную линейку «в женском образе и попросил одноклассников называть его Дашей», сообщила Лебедева.

На судебном процессе «молодой человек просил называть себя уже Юлей», написала официальный спикер петербургских судов. По словам Лебедевой, девочка на суде рассказала, что принимает гормональные препараты и встречается с мужчинами, «с которыми знакомится в сети».

Истцы из райадминистрации заявили, что мать и отец на занимаются воспитанием ребенка. «Сын Иван», по словам Лебедевой, живет с бабушкой, дедушкой и прабабушкой. Представители администрации ходили к семье домой и видели, что ребенок «всем обеспечен», но мать «исполняет обязанности посредственно».

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На суде бабушка с дедушкой сказали, что считают происходящие со школьницей изменения особенностями переходного возраста и что «внук «побесится» и перестанет», поскольку «хороший мальчик». По словам пресс-секретаря, мать ребенка просила суд не лишать ее прав, сказав, что сняла отдельную квартиру, где уже живет с ребенком. Суд «дал шанс матери и ребенку наладить свои отношения и жизнь», написала Лебедева.

В России с 24 июля 2023 года вступил в силу закон о запрете трансгендерного перехода — как операций, так и гормональной терапии. Закон также запрещает смену гендерного маркера в документах и усыновление детей трансперсонами.