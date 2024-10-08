Школьникам показали последствия ядерной войны и изуродованных людей в день рождения Путина

Школьникам в нескольких российских регионах на «Разговорах о важном» в день рождения Владимира Путина показали последствия атомных бомбардировок США японских городов Хиросима и Нагасаки в конце Второй мировой войны — это единственный случай боевого применения ядерного оружия в истории. Об этом со ссылкой на учеников и их родителей сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Она написала, что к ней обратились несколько учеников 2, 6 и 9 классов из Башкортостана, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

«Действительно, показывали Хиросиму, когда там произошел ядерный взрыв. Мне просто было противно на это смотреть. Я не досидел 40 минут классного часа и вышел после 25 минут», — рассказал один из них.

Россия грозит Западу ядерным оружием Она хочет запугать страны НАТО, которые определяют «красные флаги» для ввода войск в Украину. С некоторыми это работает Общество 8 минут чтения

В другом сообщении, которое опубликовала Мизулина, говорится, что второклассникам показывали ядерные грибы и изуродованных людей. «Дети возвращались в слезах. У меня нет слов. Детям по 8 лет, неокрепшая психика. Это разве нормально?» — написал автор сообщения.

Мать другого школьника написала Мизулиной, что во время просмотра видео ядерной бомбардировки ее сын закрывал глаза, чтобы не бояться, так как там показали мужчину в крови и без ноги, а также детей с серыми лицами и опухшими глазами. Еще в одном сообщении родители жаловались, что их детям показали людей без голов.

Ядерная кабала США и Европа оказались в критической зависимости от российского урана. Ему нет альтернатив? Общество 12 минут чтения

Сама Мизулина пишет, что на официальном портале «Разговоров о важном» она не нашла подобных материалов, которые бы были рекомендованы для показа детям.

В конце сентября Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России. В обновленную редакцию документа должен быть внесен пункт, в соответствии с которым Россия оставляет за собой право ответить ядерным ударом на нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы, а также в случае массированной атаки с использованием ракет и беспилотников по российской территории.