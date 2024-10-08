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Общество

Школьникам показали последствия ядерной войны и изуродованных людей в день рождения Путина

12:20 08.10.2024

Школьникам в нескольких российских регионах на «Разговорах о важном» в день рождения Владимира Путина показали последствия атомных бомбардировок США японских городов Хиросима и Нагасаки в конце Второй мировой войны — это единственный случай боевого применения ядерного оружия в истории. Об этом со ссылкой на учеников и их родителей сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. 

Она написала, что к ней обратились несколько учеников 2, 6 и 9 классов из Башкортостана, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. 

«Действительно, показывали Хиросиму, когда там произошел ядерный взрыв. Мне просто было противно на это смотреть. Я не досидел 40 минут классного часа и вышел после 25 минут», — рассказал один из них. 

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В другом сообщении, которое опубликовала Мизулина, говорится, что второклассникам показывали ядерные грибы и изуродованных людей. «Дети возвращались в слезах. У меня нет слов. Детям по 8 лет, неокрепшая психика. Это разве нормально?» — написал автор сообщения. 

Мать другого школьника написала Мизулиной, что во время просмотра видео ядерной бомбардировки ее сын закрывал глаза, чтобы не бояться, так как там показали мужчину в крови и без ноги, а также детей с серыми лицами и опухшими глазами. Еще в одном сообщении родители жаловались, что их детям показали людей без голов. 

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Сама Мизулина пишет, что на официальном портале «Разговоров о важном» она не нашла подобных материалов, которые бы были рекомендованы для показа детям. 

В конце сентября Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России. В обновленную редакцию документа должен быть внесен пункт, в соответствии с которым Россия оставляет за собой право ответить ядерным ударом на нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы, а также в случае массированной атаки с использованием ракет и беспилотников по российской территории. 

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