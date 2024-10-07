Юлия Навальная получила премию «Женщина года» на мероприятии в Лондоне, которое ежегодно устраивает британская некоммерческая организация «Женщины года». Вдова Навального получила награду в номинации «Храбрая женщина» (Woman of Courage). Премию вручила бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщила пресс-секретарь Навальной Кира Ярмыш.

Награда вручена женщине, которая «стала выдающимся защитником свободы и демократии после трагической смерти ее мужа Алексея в тюрьме», сказано в официальном сообщении организаторов «Женщин года». Юлия «смело поклялась продолжать борьбу Алексея с угнетением» и, несмотря на вынужденный отъезд из России с двумя детьми, «не поколебалась в своей приверженности справедливости и стремлении к светлому будущему» собственной страны, став «влиятельным голосом на международной арене», говорится в сообщении.

Получив награду, Навальная заявила, что это большая честь, но она «хотела бы принять премию при других обстоятельствах», рассказал корреспондент британского издания Inews.co.

Юлия Навальная может объединить оппозицию? Отвечают Максим Кац, Дмитрий Гудков и другие лидеры мнений Общество 11 минут чтения

«На протяжении многих лет я была свидетелем того, как женщины в России сталкивались с тем, что их заставляли молчать и оттесняли», — рассказала Навальная. По ее словам, в то время как влияние женщин во всем мире растет, в России их «все еще сдерживают». Так властям удается легче контролировать общество, объяснила Навальная. «Помочь женщинам поверить в свои права на выбор и голос — это прямой вызов контролю. Женщинам в политических и активистских пространствах приходится развивать невероятную силу, стойкость и терпение перед лицом репрессий», — сказала Навальная.

Кремль устроил атаку на Юлию Навальную Пропаганда начала массовую кампанию по «уничтожению» жены оппозиционера. В ход идут боты, дипфейки и фотошоп Общество 8 минут чтения

Организация «Женщины года» была создана в 1955 году группой британок под руководством матери шестерых детей Тони Лотиан. Лотиан вдохновилась идеей чествовать каждый год выдающихся женщин из своей страны и со всего мира, приглашая на благотворительный обед. Одной из причин стал случай, когда Лотиан отказались пускать на благотворительное мероприятие, предназначенное исключительно для мужчин. В 2024 году на юбилейное, 70-е вручение премии «Женщины года» и благотворительный обед были приглашены 450 женщин.

В июле Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Навальную по делу об участии в «экстремистском сообществе». Осенью 2021 года на Навального и его соратников завели дело о создании экстремистского сообщества. Позже политика обвинили еще по шести статьям Уголовного кодекса, в частности в призывах к терроризму и реабилитации нацизма.