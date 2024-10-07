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Политика

Юлия Навальная получила премию «Женщина года»

22:11 07.10.2024

Юлия Навальная получила премию «Женщина года» на мероприятии в Лондоне, которое ежегодно устраивает британская некоммерческая организация «Женщины года». Вдова Навального получила награду в номинации «Храбрая женщина» (Woman of Courage). Премию вручила бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщила пресс-секретарь Навальной Кира Ярмыш.

Награда вручена женщине, которая «стала выдающимся защитником свободы и демократии после трагической смерти ее мужа Алексея в тюрьме», сказано в официальном сообщении организаторов «Женщин года». Юлия «смело поклялась продолжать борьбу Алексея с угнетением» и, несмотря на вынужденный отъезд из России с двумя детьми, «не поколебалась в своей приверженности справедливости и стремлении к светлому будущему» собственной страны, став «влиятельным голосом на международной арене», говорится в сообщении.

Получив награду, Навальная заявила, что это большая честь, но она «хотела бы принять премию при других обстоятельствах», рассказал корреспондент британского издания Inews.co.

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«На протяжении многих лет я была свидетелем того, как женщины в России сталкивались с тем, что их заставляли молчать и оттесняли», — рассказала Навальная. По ее словам, в то время как влияние женщин во всем мире растет, в России их «все еще сдерживают». Так властям удается легче контролировать общество, объяснила Навальная. «Помочь женщинам поверить в свои права на выбор и голос — это прямой вызов контролю. Женщинам в политических и активистских пространствах приходится развивать невероятную силу, стойкость и терпение перед лицом репрессий», — сказала Навальная.

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Организация «Женщины года» была создана в 1955 году группой британок под руководством матери шестерых детей Тони Лотиан. Лотиан вдохновилась идеей чествовать каждый год выдающихся женщин из своей страны и со всего мира, приглашая на благотворительный обед. Одной из причин стал случай, когда Лотиан отказались пускать на благотворительное мероприятие, предназначенное исключительно для мужчин. В 2024 году на юбилейное, 70-е вручение премии «Женщины года» и благотворительный обед были приглашены 450 женщин.

В июле Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Навальную по делу об участии в «экстремистском сообществе». Осенью 2021 года на Навального и его соратников завели дело о создании экстремистского сообщества. Позже политика обвинили еще по шести статьям Уголовного кодекса, в частности в призывах к терроризму и реабилитации нацизма. 

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