СМИ: Трамп советовался с Путиным о военной помощи Украине

Дональд Трамп на первой личной встрече с Владимиром Путиным в 2017 году спросил у него совета о военной помощи Украине, сообщила The New York Times. Путин назвал такую помощь ошибкой, а соседнюю страну — входящей в зону влияния России, сослалась газета на бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Занимавший пост президента США Трамп встречался с Путиным в Гамбурге. Госсекретарь присутствовал на встрече и пересказал краткое содержание переговоров сотрудникам администрации. «Нам предстоит работа, чтобы изменить мнение президента по Украине», — сказал Тиллерсон, выйдя после встречи к коллегам. По словам журналистов NYT, госсекретарь наблюдал, как «бывший шпион КГБ» провел мастер-класс по формированию мышления главы американского государства.

На встрече Трамп рассказал Путину, что США собираются поставлять оружие Украине и поинтересовался мнением собеседника: «Что вы думаете?» Путин в ответ сказал, что это было бы ошибкой, и какую бы помощь Америка не предоставила украинцам, «они попросят еще».

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Путин пренебрежительно отозвался о бывшей советской республике, стремящейся вступить в Европейский союз и НАТО, пишет NYT. Путин сказал Трампу, что Украина — это коррумпированная, искусственно созданная страна, а Россия имеет полное право влиять на нее. Американский президент не стал возражать, рассказали журналистам три присутствовавших на встрече чиновника. По их словам, помощники снабдили Трампа «ястребиными тезисами», но он ими не воспользовался.

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В 2018 году Трамп и Путин встретились в Хельсинки, после чего американский президент публично заявил, что не верит собственным спецслужбам, сообщавшим о вмешательстве России в выборы в США — но верит Путину.

В сентября 2024 года кандидат в президенты Трамп сказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы на выборах в США победили демократы, так как это позволит и дальше получать финансовую поддержку. «Я полагаю, что Зеленский — величайший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 миллиардами долларов», — заявил Трамп.