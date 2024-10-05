СМИ: латвийские власти проверят силовиков на возможность подкупа Невзлиным

Бюро по предотвращению коррупции Латвии начало проверку утверждения, прозвучавшего в фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией, — о том, что латвийские правоохранители за взятки помогали бывшему совладельцу «Юкоса» Леониду Невзлину организовывать нападения на сотрудников ФБК, сообщило издание The Baltic Times со ссылкой на агентство LETA.

Сотрудники агентства обратились в Бюро внутренней безопасности Латвии, где отказались предоставить подробные комментарии, заявив, что «понимают повышенный интерес к этой информации».

Министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис заявил в эфире телеканала TV3, что правительство очень серьезно относится к содержащимся в фильме ФБК утверждениям о возможном подкупе сотрудников латвийских правоохранительных органов, сообщило The Baltic Times.

Официальный представитель прокуратуры Латвии Айга Эйдука сказала LETA, что ведомству известно о фильме ФБК. По ее словам, в фильме говорится, что «команда бывшего совладельца „Юкоса“» подкупала латвийских полицейских и прокуроров «для возбуждения уголовных дел против российских оппозиционеров». Однако прокуратура не готова делиться информацией до того, как оценит прозвучавшие в фильме обвинения, цитирует представителя ведомства The Baltic Times.

В латвийской полиции журналистам заявили, что «категорически отвергают» обвинения своих сотрудников в коррупции.

Оппозиции нужно провести свои выборы И сформировать правительство в изгнании Общество 9 минут чтения

В фильме ФБК говорилось, что Невзлин вместе с юристом Анатолием Блиновым собирались за взятку возбудить в Латвии уголовное дело против бывшего гендиректора ФБК Владимира Ашуркова.

14 сентября Невзлин заявил о поданном в литовскую полицию заявление с предложением передать информацию о Блинове. В тексте заявления говорилось, что Невзлин в 2023 году познакомился с Блиновым, но в какой-то момент юрист стал вести себя «странно и провокационно». По словам бывшего совладельца «Юкоса», Блинов пытался «создать впечатление», что устроил атаку на сотрудников ФБК, а Невзлин был в этой атаке заинтересован.