РГСУ рассчитал параметры налога на бездетность

Специалисты Российского государственного социального университета разработали параметры налога на бездетность для мужчин и женщин. Это должен быть не отдельный сбор, а процент, на который увеличивается подоходный налог, а также налоги на имущество и наследство, сообщил в эфире радио «Говорит Москва» первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.
Первый проректор рассказал, что сотрудники университета полтора года готовили предложения, изучив 15 разных способов повысить рождаемость. В итоге сборы в госказну за бездетность «среди рассмотренных мер лидируют», сказал Алиев. Отчет о результатах исследования был готов уже летом, добавил представитель руководства РГСУ.
Специалисты университета предлагают поднять налог на имущество для бездетных россиян на 0,5%, подоходный налог на 3%, а налог на наследство на 5%. Норма должна касаться мужчин, достигших 23-летнего возраста, и женщин, достигших 25 лет, объяснил первый проректор. По его словам, эти меры приведут к ежегодному приросту населения в 1,05 человека на каждую тысячу россиян.
По состоянию на 2021 год уровень рождаемости в России составлял 9,71 новорожденных на тысячу жителей.
Современное состояние демографии в РГСУ оценивают как «не очень радужное», сказал первый проректор радиожурналистам. Семьям, в которых супруги не способны завести детей, Алиев посоветовал: «не можете сами — усыновляйте».
4 октября член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предложил ввести в России действовавший в СССР налог на бездетность. Депутат посоветовал «любому нормальному мужику» иметь детей, но признался, что сам в советские времена платил налог.
25 сентября Госдума начала рассматривать законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри».