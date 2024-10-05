EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

РГСУ рассчитал параметры налога на бездетность

15:19 05.10.2024

Специалисты Российского государственного социального университета разработали параметры налога на бездетность для мужчин и женщин. Это должен быть не отдельный сбор, а процент, на который увеличивается подоходный налог, а также налоги на имущество и наследство, сообщил в эфире радио «Говорит Москва» первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

Первый проректор рассказал, что сотрудники университета полтора года готовили предложения, изучив 15 разных способов повысить рождаемость. В итоге сборы в госказну за бездетность «среди рассмотренных мер лидируют», сказал Алиев. Отчет о результатах исследования был готов уже летом, добавил представитель руководства РГСУ.

Я родила ребенка и пожалела об этом
Я родила ребенка и пожалела об этом
Реальность оказалась совсем не такой, как в блогах в инстаграме. Я часто плачу при дочери и скучаю по прошлой жизни
Общество11 минут чтения

Специалисты университета предлагают поднять налог на имущество для бездетных россиян на 0,5%, подоходный налог на 3%, а налог на наследство на 5%. Норма должна касаться мужчин, достигших 23-летнего возраста, и женщин, достигших 25 лет, объяснил первый проректор. По его словам, эти меры приведут к ежегодному приросту населения в 1,05 человека на каждую тысячу россиян.

По состоянию на 2021 год уровень рождаемости в России составлял 9,71 новорожденных на тысячу жителей.

Суррогатный закон, суррогатные депутаты, суррогатное государство
Суррогатный закон, суррогатные депутаты, суррогатное государство
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев и одиноких мужчин. О том, к чему это приведет, пишет автор книги о репродуктивных технологиях Инна Денисова
Общество8 минут чтения

Современное состояние демографии в РГСУ оценивают как «не очень радужное», сказал первый проректор радиожурналистам. Семьям, в которых супруги не способны завести детей, Алиев посоветовал: «не можете сами — усыновляйте».

4 октября член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предложил ввести в России действовавший в СССР налог на бездетность. Депутат посоветовал «любому нормальному мужику» иметь детей, но признался, что сам в советские времена платил налог.

25 сентября Госдума начала рассматривать законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионы безработных подрывают экономику Китая
Мир
Миллионы безработных подрывают экономику Китая
Они ставят крест на амбициях обогнать США и стать первой экономикой мира. Жители смеются над беспомощностью властей и не верят в светлое будущее
12 минут чтения
Я написала, что ищу мужа, и на меня обрушилась волна хейта
Интернет и мемы
Я написала, что ищу мужа, и на меня обрушилась волна хейта
Меня называли нарцисской и сумасшедшей. Но я верю, что все делаю правильно
10 минут чтения
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Общество
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов
9 минут чтения
Женщину обезглавил собственный сын 
Криминал
Женщину обезглавил собственный сын 
Незадолго до убийства она забрала его из тюрьмы. Тело нашли родственники, готовившие ей сюрприз на день рождения
3 минуты чтения
Я уже в дамках
Общество
Я уже в дамках
Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена
29 минут чтения
Я — хозяйка самого популярного енота России
Интернет и мемы
Я — хозяйка самого популярного енота России
Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу
11 минут чтения