В окружении Путина рассказали о его новом фетише

Закон о запрете «пропаганды чайлдфри», проект которого недавно внесли на рассмотрение Госдумы, понадобился депутатам и сенаторам для того, чтобы в конце года отчитаться перед Владимиром Путиным о принятых мерах по повышению рождаемости в России. Об этом пишет телеграм-канал Faridaily.

Его авторы напоминают, что текущий год был объявлен в России годом семьи, а в конце декабря Путин планирует провести заседание Госсовета по демографии.

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При этом вопрос повышения рождаемости в стране, как отмечает Faridaily, сейчас волнует Путина как никогда. «Рождаемость — это вообще его [Путина] фетиш сейчас», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник, отвечающий за государственную политику в сфере демографии и часто обсуждающий с Путиным эту тему.

«Как же может угодить начальству толпа депутатов и сенаторов, умеющая только послушно нажимать на кнопки? Правильно, принять очередной пропагандистский закон», — пишет Faridaily, напоминая, что за последние два года правительство трижды давало отрицательный отзыв на инициативы, аналогичные нынешнему законопроекту о запрете «пропаганды чайлдфри». Однако теперь, по словам авторов телеграм-канала, «концепция изменилась».

Законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри» в очередной раз внесли на рассмотрение Госдумы 25 сентября. За два дня до этого правительство поддержало этот документ, предполагающий введение штрафов за «пропаганду» отказа от деторождения в размере от 50 до 100 тысяч рублей для физлиц, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до пяти миллионов рублей для юрлиц.

18 сентября с критикой современного феминизма и призывом запретить «движение чайлдфри» в России на законодательном уровне выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



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