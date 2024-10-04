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Политика

Соратник Навального попросил не публиковать новости о расследовании смерти политика

21:45 04.10.2024

Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров попросил журналистов не публиковать новые данные о гибели Алексея Навального до завершения расследования гибели политика командой ФБК. Публикация данных ведет к тому, что силовики начинают заметать следы, написал Албуров в соцсети Х.

Соратник Навального объяснил, что имеет в виду недавние публикации «отрывочных документов» об отравлении политика. 

Он рассказал, что над расследованием убийства Навального работает объединенная команда из сотрудников ФБК и нескольких журналистов-расследователей. Между собой они договорились не обнародовать данные до завершения расследования. «У нас не просто есть все материалы, которые публиковались в последние дни, у нас их во много раз больше», — сказал сотрудник ФБК.

По его словам, есть журналисты, которые «точно знают», что у команды расследователей имеется найденный этим СМИ материал и «сверкая пятками бегут его публиковать», опасаясь, что ФБК сделает это первым. Имена журналистов и названия СМИ Албуров не назвал. «Я не могу запретить журналистам работать, но, пожалуйста, давайте не ставить под угрозу сложное расследование огромной общественной важности», — добавил соратник Навального. Албуров попросил СМИ связываться с командой ФБК в случаях, когда у журналистов появляется «важная информация» — чтобы «вместе придумать, как и что сделать».

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Албуров привел в качестве примера публикацию «одним из СМИ» в феврале видео с уличных камер из Ямало-Ненецкого автономного округа, к которым у ФБК «тоже был доступ». «Это привело к тому, что все архивы были удалены с серверов, а доступ заблокирован. С опубликованными на днях документами прямо сейчас происходит абсолютно аналогичная история», — написал Албуров.

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29 сентября издание The Insider опубликовало несколько документов, связанных с гибелью Навального в колонии «Полярный волк». Среди бумаг была первая версия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти политика, согласно которой перед смертью у него резко заболел живот и началась рвота. По версии издания, это может свидетельствовать о том, что политика отправили.

3 октября анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал фото, как утверждается, полной версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Навального. В документе упоминается его жалоба на острую боль в животе. 4 октября ВЧК-ОГПУ написал, что после смерти политика в колонии собирали «смывы» с рук заключенных, различных поверхностей и даже образцы снега в прогулочном дворике, где Навальному стало плохо.

18 февраля, через двое суток после смерти политика, «Медиазона» нашла по камерам наблюдения конвой ФСИН между Лабытнанги и Салехардом, который мог перевозить тело Навального. В комментарии к собственному посту Албуров написал, что тот «не посвящен „Медиазоне“», а «история с камерами» — это только пример «того, как информация пропадает».

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