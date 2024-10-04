Трое мужчин похитили 16-летнюю девочку для брака с их родственником

В городе Рыбное Рязанской области трое мужчин похитили 16-летнюю школьницу с целью принудительного вступления в брак. Об этом сообщил Следственный комитет по Рязанской области.
По данным следствия, 29 сентября мужчины 1985, 1986 и 2008 годов рождения посадили 16-летнюю девочку в автомобиль и увезли из региона в Московскую область. Как сообщили в СК, похитители собирались насильно выдать ребенка замуж за своего родственника.
Девочку и ее похитителей нашли во время следственных мероприятий, сообщили в Следственном комитете. Школьницу передали родителям, а подозреваемых в похищении задержали.
По данным источника портала 62info, в освобождении похищенной девочки участвовали бойцы СОБР.
В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней. «Следователем в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовном уделу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — сообщили в СК.
Источник «Московского комсомольца» сообщил порталу, что пострадавшая девочка не была знакома с похитителями. По словам источника, родители неназванного жителя Московской области просто выбрали школьницу в качестве «будущей жены» для своего сына. «Его родственники увидели ее фото, и захотели себе такую невесту», – пояснил источник.
Он также отметил, что парень, которого собирались женить на девочке, не участвовал в ее похищении.