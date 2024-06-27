Изнасилование в браке не признали преступлением в Индии

Новый уголовный кодекс Индии, который должен вступить в силу 1 июля, не признает сексуальные действия между мужчиной и женщиной, не достигшей 18 лет, в браке изнасилованием и не криминализует его. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что индийские правозащитники, в частности Всеиндийская Демократическая женская Ассоциация (AIDWA), обратились в Верховный суд страны с ходатайством признать изнасилование в браке уголовным преступлением. Суд в свою очередь обратился к правительству за разъяснениями.

The Guardian подчеркивает, что Верховный суд имеет право потребовать от правительства внести изменения в новый кодекс, если сочтет аргументы властей неубедительными. Как ранее заявило правительство Индии, криминализация изнасилования после свадьбы нарушает «святость брака».

По мнению гендерного исследователя Нташи Бхардвадж, индийское правительство опасается, что консервативная часть населения не готова признать изнасилование в браке преступлением.

«Это бессмысленно. Не считать изнасилование в браке преступлением — это не что иное, как викторианское мышление. Это дает мужчине неограниченный доступ к телу своей жены после брака. Это противоречит конституции, которая защищает женщин от насилия и предоставляет им равноправие», — добавила Бхардвадж.

Как пишет The Guardian, предыдущий уголовный кодекс Индия унаследовала от Британской империи викторианской эпохи. В связи с этим министр внутренних дел страны Амит Шах в августе прошлого года пообещал провести масштабную реформу уголовного кодекса.

Министр утверждал, что Индии нужны законы, «незапятнанные империализмом и отражающие современные устремления и реалии». Особое внимание в новом кодексе уделяется преступлениям против женщин. К примеру, в нем криминализуется получение полового акта путем обещания жениться на женщине и четко определяется понятие согласия.

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