Сотовый оператор выдал копию сим-карты мошенникам и не признал это своей ошибкой

В Петербурге мошенникам удалось оформить многомиллионный кредит на россиянина, находившегося в СИЗО. Сделать это удалось благодаря действиям сотрудников «Мегафона», которые выдали мошенникам копию сим-карты потерпевшего, не сверив подписи в заявлении и паспорте. При этом в компании заявили, что ее сотрудники действовали правильно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Там рассказали, что жертвой мошенников стал Александр Горшенев. Он обратился в суд с иском, в котором сообщил, что летом 2022 года, когда он находился под стражей в СИЗО, мошенники смогли через банковское приложение заключить от его имени кредитный договор с банком на сумму более четырех миллионов рублей. Для этого они сначала получили копию привязанной к его абонентскому номеру сим-карты в офисе сотового оператора «Мегафон».

При этом заявитель отметил, что пока он находился под стражей, его паспорт находился в материалах уголовного дела, а телефон с сим-картой изъял следователь. По словам Горшенева, копию сим-карты мошенникам выдали в офисе «Мегафона», не обратив внимание на то, что подписи в паспорте и заявлении на замену сим-карты различаются.

В свою очередь, представитель «Мегафона» в суде заявила, что сотрудник, выдавший копию сим-карты мошенникам, действовал правильно, а сверка подписей в его обязанности не входит.

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«Идентификация лица, обратившегося за заменой сим-карты, была произведена сотрудником филиала в рамках полномочий сотрудника, был предъявлен паспорт и сверены его данные с данными, имеющимися в базе, проводить сверку подписи и фотографии у сотрудников полномочий нет», — передает ее слова пресс-служба.

В результате суд признал недействительной сделку по замене сим-карты и удовлетворил иск Горшенева. Подробностей о том, как паспорт Горшенева, находившийся в материалах его уголовного дела, попал в руки к мошенникам ничего не сообщается.