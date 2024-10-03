EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Сотовый оператор выдал копию сим-карты мошенникам и не признал это своей ошибкой

2 минуты чтения 03.10.2024

В Петербурге мошенникам удалось оформить многомиллионный кредит на россиянина, находившегося в СИЗО. Сделать это удалось благодаря действиям сотрудников «Мегафона», которые выдали мошенникам копию сим-карты потерпевшего, не сверив подписи в заявлении и паспорте. При этом в компании заявили, что ее сотрудники действовали правильно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Там рассказали, что жертвой мошенников стал Александр Горшенев. Он обратился в суд с иском, в котором сообщил, что летом 2022 года, когда он находился под стражей в СИЗО, мошенники смогли через банковское приложение заключить от его имени кредитный договор с банком на сумму более четырех миллионов рублей. Для этого они сначала получили копию привязанной к его абонентскому номеру сим-карты в офисе сотового оператора «Мегафон».

Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
В ФБК не согласны и обещают ответить «по существу»
Политика4 минуты чтения

При этом заявитель отметил, что пока он находился под стражей, его паспорт находился в материалах уголовного дела, а телефон с сим-картой изъял следователь. По словам Горшенева, копию сим-карты мошенникам выдали в офисе «Мегафона», не обратив внимание на то, что подписи в паспорте и заявлении на замену сим-карты различаются.

В свою очередь, представитель «Мегафона» в суде заявила, что сотрудник, выдавший копию сим-карты мошенникам, действовал правильно, а сверка подписей в его обязанности не входит.

Я уже в дамках
Я уже в дамках
Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена
Общество1 минута чтения

«Идентификация лица, обратившегося за заменой сим-карты, была произведена сотрудником филиала в рамках полномочий сотрудника, был предъявлен паспорт и сверены его данные с данными, имеющимися в базе, проводить сверку подписи и фотографии у сотрудников полномочий нет», — передает ее слова пресс-служба.

В результате суд признал недействительной сделку по замене сим-карты и удовлетворил иск Горшенева. Подробностей о том, как паспорт Горшенева, находившийся в материалах его уголовного дела, попал в руки к мошенникам ничего не сообщается.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уже в дамках
Общество
Я уже в дамках
Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена
1 минута чтения
Я — хозяйка самого популярного енота России
Интернет и мемы
Я — хозяйка самого популярного енота России
Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу
11 минут чтения
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Политика
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
В ФБК не согласны и обещают ответить «по существу»
4 минуты чтения
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Общество
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф
10 минут чтения
«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Мир
«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac
1 минута чтения
Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Общество
Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Их поставили перед выбором: согласиться с потерей работы или судиться и потерять деньги и ВНЖ
8 минут чтения