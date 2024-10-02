Подозреваемых в убийстве семьи с тремя детьми нашли спустя 30 лет 

Во Владивостоке скоро начнется суд над подозреваемыми в убийстве многодетной семьи Алатрцевых, которое произошло 30 лет назад. Обоих мужчин удалось задержать лишь весной этого года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прокуратуру Приморского края, которая направила дело в Первомайский районный суд города.

По версии следствия, в 1994 году семья с тремя детьми выставила на продажу квартиру на улице Никифорова во Владивостоке. По данным местной прокуратуры, обвиняемые вошли к ним в доверие и «убедили совершить сделку по отчуждению недвижимости в пользу подконтрольного лица». Затем во время одного из визитов в квартиру мужчины убили всех членов семьи.

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«28-летний отец семейства спокойно пригласил гостей на кухню, где был тут же убит выстрелом из пистолета. Затем была убита 26-летняя супруга и их трое детей: девочка 7 лет и два мальчика в возрасте 2 лет и 1 года. Тела потерпевших были вывезены и сокрыты», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета, который цитирует издание. При этом в сообщении прокуратуры отмечается, что женщина была беременна. Об этом говорится в перечислении вменяемых обвиняемым пунктов статьи об убийстве.

Затем обвиняемые обменяли квартиру Алатрцевых на автомобиль Toyota Surf. «Коммерсантъ» со ссылкой на следствие пишет, что они хотели продать машину в Новосибирске. Однако при перегоне автомобиль попал в аварию и в итоге был продан за 300 долларов.

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Подозреваемых в убийстве семьи нашли благодаря анализу регистрационных сделок с имуществом Алатрцевых. В апреле этого года в Волгограде силовики задержали 56-летнего Сергея Смагина, а в Красноярском крае 55-летнего Валерия Маркова. Оба они, как сообщается, сознались в совершении преступления.

В сообщении прокуратуры говорится, что мужчинам предъявили обвинения в умышленном убийстве, с целью облегчить и скрыть другое преступление, двух и более лиц, женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, по- предварительному сговору группой лиц ( п. «е, ж, з, н» ст. 102 УК РСФСР).