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Общество

В Госдуме выступили против «развлечений в духе Гарри Поттера»

14:10 01.10.2024

Популярная литература и компьютерные игры вновь вызвали обеспокоенность у депутатов российской Госдумы. На этот раз речь зашла о тематических развлечениях в российских детских лагерях, которые, по мнению парламентариев, «не отвечают национальным интересам». Внимание на это обратила Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Сейчас в основном в частных лагерях идеология детского отдыха имеет весьма сомнительные акценты. Развлечения в духе Майнкрафта или Гарри Поттера вряд ли есть тот содержательный контент, который отвечает нашим национальным интересам», — заявил Депутат от «Единой России» Олег Морозов, выступая в Госдуме на правительственном часе, посвященном организации детского отдыха.

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Ранее другой депутат Госдумы —  заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства  Виталий Милонов — выразил обеспокоенность увлечением вселенной Гарри Поттера не только российских детей, но и взрослых граждан.

Тогда он сравнил детей-квадроберов и взрослых людей, чьим хобби является вселенная, созданная писательницей Джоан Роулинг, и пришел к выводу, что вторые значительно хуже.

«Если это переходит на более взрослый уровень, как все эти фрики, которые до сих пор в 38 лет, а то и в 50, все еще живут во вселенной Гарри Поттера, то уже есть вопросы, есть, о чем разговаривать, но, опять же, не политикам, а психолога», – заявил Милонов, комментируя инициативу о запрете квадробики в России.

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Запретить квадроберов на законодательном уровне ранее предложила сенатор Наталия Косихина, мотивировав необходимость такого запрета тем, что представители этой субкультуры якобы могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.

В свою очередь, депутат Госдумы Татьяна Буцкая, также призывавшая запретить квадроберов в стране, утверждала, что под эту субкультуру сегодня в России «активно мимикрирует» сатанизм.

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