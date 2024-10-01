СМИ: канцлер Германии впервые за два года планирует позвонить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на источники в правительственных кругах, сообщает Die Zeit.

Издание пишет, что телефонный разговор может состояться перед встречей G20 в Бразилии, которая пройдет в конце ноября этого года. Однако официальный запрос, по словам собеседников издания, Кремлю еще не направлен.

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Если разговор состоится, то Шольц станет первым главой правительства «наиболее важных стран, поддерживающих Украину», который возобновит прямой контакт с Путиным, напоминает Die Zeit.

Последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года. В том же году состоялись последние личные контакты Путина с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Die Zeit также пишет, что информация о готовящемся телефонном разговоре Шольца и Путина появилась на фоне изменений, которые внесли в ядерную доктрину России, позволяющие бить ядерным оружием в ответ на угрозу со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы.

Кроме того, изданием подчеркивает, что Россия намерена резко увеличить военные расходы. Так, во внесенном накануне в Госудму проекте бюджета на 2025 год на эти цели запланировано 13,5 триллиона рублей — это на четверть больше, чем было запланировано на текущий год год. Ранее Bloomberg сообщил, что в 2025 году Россия собирается потратить около половины бюджета на войну и силовиков.