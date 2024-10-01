СМИ: канцлер Германии впервые за два года планирует позвонить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на источники в правительственных кругах, сообщает Die Zeit.
Издание пишет, что телефонный разговор может состояться перед встречей G20 в Бразилии, которая пройдет в конце ноября этого года. Однако официальный запрос, по словам собеседников издания, Кремлю еще не направлен.
Если разговор состоится, то Шольц станет первым главой правительства «наиболее важных стран, поддерживающих Украину», который возобновит прямой контакт с Путиным, напоминает Die Zeit.
Последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года. В том же году состоялись последние личные контакты Путина с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Die Zeit также пишет, что информация о готовящемся телефонном разговоре Шольца и Путина появилась на фоне изменений, которые внесли в ядерную доктрину России, позволяющие бить ядерным оружием в ответ на угрозу со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы.
Кроме того, изданием подчеркивает, что Россия намерена резко увеличить военные расходы. Так, во внесенном накануне в Госудму проекте бюджета на 2025 год на эти цели запланировано 13,5 триллиона рублей — это на четверть больше, чем было запланировано на текущий год год. Ранее Bloomberg сообщил, что в 2025 году Россия собирается потратить около половины бюджета на войну и силовиков.