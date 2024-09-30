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Криминал

Следователи начали проверку сообщений об использовании рабского труда на ферме в Тульской области

2 минуты чтения 30.09.2024

В Тульской области региональное управление Следственного комитета начало проверку сообщений об использовании на одной из местных ферм рабского труда. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

«В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее десяти человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО», — говорится в нем.

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О том, что в Тульской области незаконно удерживают группу людей, 26 сентября сообщило в своем телеграм-канале движение «Альтернатива». По его данным, в поселке Ровно Беляевского района несколько мужчин и женщин заставляли заниматься сбором яблок.

Как говорилось в сообщении, оказавшимся в рабстве людям изначально предлагали работу грузчиками за соответствующее вознаграждение. Их привезли на ферму и заставили подписать бумаги о согласии со всем происходящим.

После этого работников поселили в антисанитарных условиях без горячей воды и заставляли работать, избивая тех, кто отказывался или пытался сбежать. По вечерам рабов поили алкоголем. 

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В итоге одному из оказавшихся в рабстве мужчин удалось спрятать телефон в носке,а затем воспользоваться им, чтобы попросить о помощи. Когда представители движения прибыли на место, о незаконном лишении свободы и принуждении к рабскому труду сообщили еще девять находившихся там человек.

При этом местная полиция, по словам правозащитников, не стала принимать никаких мер, сославшись на то, что территория, о которой идет речь, открытая, а своими расписками постояльцы якобы подтверждают добровольное нахождение там.

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