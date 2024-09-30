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Общество

Низкие зарплаты учителей объяснили «хроническим недофинансированием» сферы образования

10:29 30.09.2024

Российское образование «хронически недофинансируется на протяжении многих лет», поэтому учителя не получают достойную зарплату. Об этом в интервью News.ru сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

В августе аналитики сервиса по поиску работы Headhunter назвали профессию учителя одной из самых низкооплачиваемых в России. Отмечалось, что самую низкую зарплату в стране получают дворники (32,6 тысячи рублей в месяц), уборщики (37,3 тысячи рублей), воспитатели в детских садах (40,5 тысячи рублей), а также учителя (около 41,9 тысячи рублей).

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По словам Смолина, сфера образования в России системно не получает нужного объема средств из бюджета. Сейчас на эти цели выделяется чуть больше 3,5%, тогда как в странах, где успешно была проведена модернизация, доля расходов на эту область составляла как минимум 7%, сказал депутат.

«В 2012-м по доле расходов на образование из всех источников, по данным Мирового банка и ЮНЕСКО, мы занимали 98-е место, в 2018-м — 120-е, в 2022-м — 84-е», — рассказал Смолин, добавив, что единственный путь решения проблемы, который он видит, заключается в расширении финансирования.

Ранее проблему с недостаточным финансированием сферы образования описывал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. «Выжимаем из бюджета все возможное, но, к сожалению, возможностей пока далеко не так много, как всем бы нам хотелось. Могу только заверить, что без внимания эта проблема не остается и что мы можем, то и делаем. Надеюсь, что сможем еще больше», — говорил он в интервью изданию.

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Владимир Путин между тем считает, что в числе приоритетов госбюджета должны оставаться расходы на оборону, «интеграция» аннексированных регионов Украины, социальная поддержка граждан и «технологическое развитие отечественной экономики». 

Bloomberg писал, что в 2025 году расходы на «национальную оборону», «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» составят около 40% всех бюджетных ассигнований России.

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