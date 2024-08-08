Названы самые низкооплачиваемые профессии в России

Аналитики назвали самые низкооплачиваемые профессии в России. Самую маленькую зарплату в стране получают уборщики и учителя. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы Headhunter.

Меньше всех получают российские дворники. Они, по данным Headhunter, зарабатывают порядка 32,6 тысячи рублей в месяц — это в 2,3 раза ниже среднего показателя по стране. Чуть больше получают уборщики (37,3 тысячи рублей) и воспитатели в детских садах (40,5 тысячи рублей). В анти-топ по зарплатам также попали учителя, чья зарплата составляет около 41,9 тысячи рублей.

Больше получают артисты. Headhunter утверждает, что представители этой профессии зарабатывают 45,6 тысячи рублей. Столько же получают психологи. Больше зарабатывают охранники (47,3 тысячи рублей) и кассиры-операционисты (48,4 тысячи рублей).

РИА «Новости» пишет, что медиана зарплат в России на сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. Это значит, что одна половина россиян получают зарплату больше этой суммы, а другая половина — меньше.

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В целом для работы по специальностям, которые попали в рейтинг самых низкооплачиваемых, чаще всего не требуется профессионального образования или особой квалификации, заключили в Headhunter.

При этом данные Росстата показывают, что в России существует серьезная гендерная разница в зарплатах. Разрыв в зарплатах у мужчин и женщин в России достиг максимума за 10 лет и составил 27% по стране. С 2021 года гендерный разрыв увеличился в 66 регионах. Например, на должности руководителя мужчины зарабатывают на 32% больше, чем женщины. Сельское и лесное хозяйство — единственные сферы, в которых зарплаты женщин превышают заработки мужчин. Разница составляет порядка 14,2%.

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