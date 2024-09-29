Пользователи TikTok пожаловались на сбой

В ночь на 29 сентября пользователи соцсети TikTok из России пожаловались на сбои в работе приложения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис «Сбой.рф».

По данным издания, проблемы в работе приложения начались накануне вечером. Пользователи отправили более тысячи жалоб к 00:15 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы (33%) и Петербурга (10%).

По данным ТАСС, во время сбоя TikTok перестал работать и на iOS, и на Android. Пользователям сообщали об ошибке подключения к интернету и просили перезапустить приложение. Спустя несколько часов TikTok снова стал доступен.

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«Коммерсантъ» отмечает, что с марта 2022 года соцсеть отключила возможность для россиян просматривать ролики пользователей из других стран, загружать новые видео и вести трансляции. По данным издания, это было связано с принятием закона о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

В начале мая этого года ТАСС сообщил, что соцсеть стала полностью доступна в России, однако корреспонденту «Холода» тогда не удалось опубликовать видео, а в ленте все так же отображались только ролики из России, преимущественно старые.

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В конце апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе предвыборных дебатов заявила, что Евросоюз рассматривает возможность полного запрета TikTok. Она добавила, что в феврале 2023 года Еврокомиссия запретила своим сотрудникам использоват соцсеть на служебных смартфонах.

За неделю до этого Евросоюз предложил запретить новый сервис TikTok Lite. По мнению европейских чиновников, он вызывает зависимость от соцсети. Кроме того, в 2023 году в TikTok нашли сеть фейковых аккаунтов, которые занимались дискредитацией украинских чиновников.