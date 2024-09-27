Генсек ООН предложил России и США сократить ядерные арсеналы

России и США следует сократить свои запасы ядерного оружия, а другим странам — последовать их примеру, — заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш. Заявление прозвучало 26 сентября на заседании, посвященном празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерных арсеналов.

Генсек ООН назвал существование ядерного оружия «первым безумием». «Вторым безумием» Гуттериш счел отсутствие за последние десять лет подвижек в деле уничтожения арсеналов, которым в мире «не должно быть места».

России и США следует вернуться к процессу сокращения запасов ядерного оружия, поскольку за все время с окончания холодной войны эти арсеналы «не отбрасывали настолько мрачной тени, как сейчас», сказал Гуттериш. По его словам, обладающие ядерным оружием государства «продолжают сопротивляться мерам по разоружению», в то время как обязаны перестать «играть в эти азартные игры с будущим человечества».

Современные мировые запасы ядерных боеголовок Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценивает в 12 121 боеголовку. Согласно данным института, сейчас у России на боевом дежурстве стоят 1710 боеголовок, у США — 1770. На хранении — 2670 и 1938 боеголовок у России и США соответственно. Помимо всех этих боеголовок, Россия в 2023 году списала 1536 ядерных зарядов, а в 2024 году собиралась списать еще 1336, подсчитал SIPRI. США отчитались о списании 1400 зарядов в прошлом году и имеют планы списать 1200 в этом.

В боеготовом состоянии свои ядерные арсеналы держат Франция (280 боеголовок), Великобритания (120) и Китай (24), считает SIPRI. По данным института, запасы подобного оружия также есть у Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи.

25 сентября Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины России. В документе появился пункт о возможности применить ядерное оружие в случае нападения на страну государства, не обладающего ядерным арсеналом, но при поддержке ядерной державы. Также Россия оставляет за собой право ответить ядерным ударом на массированную атаку по ее территории с использованием ракет и беспилотников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал изменение доктрины сигналом для стран Запада, «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными».

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