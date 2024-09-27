СМИ: западным странам не хватает денег на помощь Украине

Военные поставки Украине, которые ВСУ должны будут получить в следующем году, находятся под угрозой. Одна часть союзников Киева испытывают финансовые трудности, а другая — отказываются тратить больше денег на помощь. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией.

Союзники Киева сталкиваются с собственными финансовыми ограничениями. Например, Германия сократила финансирование Украины из-за конституционных фискальных ограничений. Франция переживает последствия бурного предвыборного сезона и формирует новое правительство. Помощь от Британии тоже пошла на спад, утверждает собеседник Bloomberg. По словам источников, будущий финансовый кризис может вынудить Украину начать переговоры с позиции слабости.

Собеседники агентства сообщили, что Украина «изо всех сил» пытается убедить своих союзников на Западе выполнить их обещания по поставкам. При этом Россия не испытывает проблем с вооружением: российская армия приобретает и новые боеприпасы, и ракеты. Экономика России находится в состоянии войны, в то время как союзники Украины — нет, заключает Bloomberg.

Значительная часть помощи для Украины связана со сделкой «Большой семеркой» по предоставлению кредитов на 50 миллиардов долларов. Эти средства были получены из замороженных активов Центробанка России. Западные партнеры Киева все еще не могут окончательно договориться о деталях это сделки: в частности, США хотят быть уверены в том, что Венгрия не станет блокировать некоторые меры. Поэтому, как предполагает Bloomberg, окончательная сумма может быть меньше 50 миллиардов, если союзники не придут к соглашению.

Но даже если Украина получит 50 миллиардов, этих средств все равно не будет хватать для обеспечения потребностей ВСУ на еще один год войны. Источник Bloomberg уверен, что союзникам Киева придется давать еще больше денег. Украинское правительство предполагает, что в 2025 году дефицит бюджета составит 19% от ВВП. Чтобы закрыть дефицит, понадобится около 35 миллиардов долларов, подсчитал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Более половины от 35 миллиардов Украине должны предоставить Международный валютный фонд (МВФ) и Евросоюз. Чиновники предполагают, что для восполнения остатка потребуется порядка 15 миллиардов — для получения этих средств Украина может обратиться к дополнительным кредитам от стран «Большой семерки».

Телеканал Sky News сообщал, что экономические мощности стран Евросоюза, Британии и США намного больше мощностей России, однако союзники Украины отстают в вопросах производства артиллерийских снарядов. Россия производит их примерно втрое быстрее и в четыре раза дешевле, подсчитала консалтинговая компания Bain & Company. Прогнозы показывают, что в 2024 году российские заводы изготовят около 4,5 миллионов артиллерийских снарядов, а страны Запада — около 1,3 миллиона.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.