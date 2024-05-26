СМИ: Россия производит артиллерийские снаряды быстрее и дешевле Запада

Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее и в четыре раза дешевле, чем западные союзники Украины. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании Bain & Company сообщает Sky News.

Компания прогнозирует, что в течение 2024 года российские заводы изготовят около 4,5 миллионов артиллерийских снарядов, а страны Запада — около 1,3 миллиона. При этом себестоимость российских 152-миллиметровых снарядов составляет около тысячи долларов, что в четыре раза меньше себестоимости западных 155-миллиметровых, пишет Sky News.

Издание отмечает, что экономические мощности США, Великобритании и стран Евросоюза, которые поддерживают Украину, намного превосходят российскую. Однако их способность производить артиллерийские снаряды по-прежнему отстает.

Украинские военные сообщили Sky News, что на каждый удар российская армия отвечает пятью. Командир артиллерийской батареи 57-й бригады по имени Константин в разговоре с изданием отметил, что в таких условиях ВСУ научились поражать цели одним, двумя или тремя снарядами. Однако, по его словам, Украине нужно больше боеприпасов.

«Мы должны продолжать сдерживать русских и сделать так, чтобы каждый метр земли, который они пытаются захватить, стоил им сотен жизней», — сказал он.

Sky News пишет, что дефицит боеприпасов испытывает не только украинская артиллерия. Журналисты посетили тренировку новобранцев ВСУ, которые учились использовать британские противотанковые ракеты N-LAW. Военнослужащие рассказали, что они вынуждены имитировать стрельбу из оружия на тренировках, чтобы по-настоящему использовать боеприпасы только в бою.

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