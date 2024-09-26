Вице-спикер парламента Узбекистана посоветовал Захаровой «заниматься своими делами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от коллег из Узбекистана разъяснить ситуацию с избиением ученика в Ташкенте за просьбу вести урок на русском языке. Вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кодиров в ответ попросил Захарову не вмешиваться во внутренние дела другого государства. Об этом пишет издание «Газета.uz».
23 сентября 12-летний ученик русскоязычного класса школы №188 в Чиланзарском районе Ташкента поспорил с преподавателем из-за того, что она вела урок на узбекском языке. В ответ преподаватель избила мальчика перед всем классом. Издание пишет, что у учительницы был первый день испытательного срока. Она заменяла учительницу русского языка.
25 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что крайне обеспокоена произошедшим. По ее словам, ведомство запросило «официальные разъяснения» от узбекской стороны.
«В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве. Должны приниматься последовательные меры, в том числе напоминающие общественности о благотворном влиянии многовекового использования русского языка в разных сферах нашего общения, взаимного обогащения в культурно-образовательном, научном и социально-экономическом плане», — сказала она.
По ее словам, МИД России также попросил дать правовую оценку инциденту в школе и принять соответствующие меры. «Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания», — добавила чиновница.
На заявление Захаровой отреагировал вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кодиров. В своем телеграм-канале он написал, что права ребенка — гражданина Узбекистана — были нарушены в школе Узбекистана и «меры будут приниматься на основе законов, принятых от имени народа Узбекистана».
«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — написал он.
По данным узбекского издания, дело об избиении ученика сейчас находится на контроле детского омбудсмена Сурайё Рахмоновой, а полиция ведет доследственную проверку. Издание также сообщило, что учительница, избившая ребенка, находится под стражей, но по другому делу. Сообщается, что 24 сентября, на следующий день после инцидента, женщина «применила силу» в отношении замдиректора 204-й школы, где учится ее дочь, и «не подчинилась требованиям сотрудников Нацгвардии и ОВД». Ее арестовали на семь суток.
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