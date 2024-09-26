Вице-спикер парламента Узбекистана посоветовал Захаровой «заниматься своими делами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от коллег из Узбекистана разъяснить ситуацию с избиением ученика в Ташкенте за просьбу вести урок на русском языке. Вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кодиров в ответ попросил Захарову не вмешиваться во внутренние дела другого государства. Об этом пишет издание «Газета.uz».

23 сентября 12-летний ученик русскоязычного класса школы №188 в Чиланзарском районе Ташкента поспорил с преподавателем из-за того, что она вела урок на узбекском языке. В ответ преподаватель избила мальчика перед всем классом. Издание пишет, что у учительницы был первый день испытательного срока. Она заменяла учительницу русского языка.

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25 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что крайне обеспокоена произошедшим. По ее словам, ведомство запросило «официальные разъяснения» от узбекской стороны.

«В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве. Должны приниматься последовательные меры, в том числе напоминающие общественности о благотворном влиянии многовекового использования русского языка в разных сферах нашего общения, взаимного обогащения в культурно-образовательном, научном и социально-экономическом плане», — сказала она.

По ее словам, МИД России также попросил дать правовую оценку инциденту в школе и принять соответствующие меры. «Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания», — добавила чиновница.

На заявление Захаровой отреагировал вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кодиров. В своем телеграм-канале он написал, что права ребенка — гражданина Узбекистана — были нарушены в школе Узбекистана и «меры будут приниматься на основе законов, принятых от имени народа Узбекистана».

«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — написал он.

По данным узбекского издания, дело об избиении ученика сейчас находится на контроле детского омбудсмена Сурайё Рахмоновой, а полиция ведет доследственную проверку. Издание также сообщило, что учительница, избившая ребенка, находится под стражей, но по другому делу. Сообщается, что 24 сентября, на следующий день после инцидента, женщина «применила силу» в отношении замдиректора 204-й школы, где учится ее дочь, и «не подчинилась требованиям сотрудников Нацгвардии и ОВД». Ее арестовали на семь суток.

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