В Узбекистане учительница избила ученика за просьбу вести урок на русском языке

В Ташкенте учительница русского языка избила 12-летнего ученика шестого класса за просьбу вести урок на русском языке. Об этом пишет местное издание Nuz.uz.

Сообщается, что инцидент произошел 23 сентября на уроке русского языка у учеников шестого класса школы №188 в Чиланзарском районе Ташкента. Издание Nova24.uz в свою очередь добавляет, что урок проходил в русскоязычном классе.

В тот день женщина вела урок на узбекском языке, когда один из учеников попросил ее объяснять тему на русском. Такая просьба разозлила учительницу и она стала кричать, оскорблять и бить ребенка.

В соцсетях распространилась видеозапись конфликта, на которой видно, как учительница сначала потянула ученика за рубашку и уши, затем насильно вытолкала его к доске. Там женщина схватила ребенка за шею и ударила головой об доску.

Сообщается, что после инцидента классная руководительница потребовала от ребенка публично извиниться перед избившей его учительницей. Состояние мальчика сейчас подавленное и он не хочет ходить в школу, пишет издание.

По данным Nova24.uz, в закрытой группе «Потребитель.uz» в фейсбуке одна из пользовательниц под именем Вероника Селезнева написала, что «весь класс очень испугался», а некоторым детям стало «очень плохо от увиденного». Пользовательница утверждает, что родители пострадавшего мальчика созвонились с учительницей, которая избила их ребенка. Они якобы говорят, что учительница «ни о чем не сожалеет» и говорит, что «Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

Nuz.uz пишет, что мать ребенка обратилась за помощью в офис детского омбудсмена, которая направила запрос в МВД и Министерство образования Узбекистана. Омбудсмену в ответ сообщили, что Чиланзарский районный ОВД сейчас проводит доследственную проверку.

В Управлении дошкольного и школьного образования в свою очередь подтвердили факт избиения школьника учительницей русского языка, однако отметили, что ребенок не пострадал. По их словам, мальчик «пререкался» и «повздорил» со своим преподавателем.

В ведомстве отметили, что учительница была на испытательном сроке и инцидент произошел в ее первый рабочий день. Сообщается, что приказ об ее официальном принятии на работу еще не был издан.

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