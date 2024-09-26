В Минцифры заявили об ограничениях Google на новые российские аккаунты

Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян. Об этом, как пишет РИА «Новости», сообщили в Минцифры.

«Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества смс, отправляемых компанией российским пользователям. Смс-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — цитирует агентство неназванного представителя ведомства.

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Минцифры также рекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или использовать российские платформы.

В начале сентября российское государственное агентство ТАСС написало, что его корреспондент не смог подтвердить только что созданный аккаунт в Google с помощью российского мобильного номера. Тогда же SMM-специалист Роман Бордунов рассказал, что столкнулся с похожей проблемой еще в июле.

«Это перманентная проблема, что происходит проблема с регистрацией с российских номеров, падает смс-шлюз, с которого можно это делать», — пояснил РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он предположил, что шлюз был заблокирован в России.

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При этом аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко в разговоре с изданием связал проблемы с созданием новых аккаунтов в Google с новыми американскими санкциями, которые вступили в силу 12 сентября. Под запрет, в частности, попали консалтинговые услуги в области IT.

В то же время в стране вырос спрос на зарубежные sim-карты. Так, в июле в России использовалось около 850 тысяч таких номеров, а к середине сентября их число почти достигло миллиона.

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