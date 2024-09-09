Поддержать
Новости

СМИ сообщили о невозможности подтвердить новый аккаунт в Google с российского номера

16:05 • 09.09.2024

Российское государственное агентство ТАСС сообщило, что его корреспонденту не удалось подтвердить только что созданный аккаунт в Google с помощью российского мобильного номера. 

При этом, как утверждает агентство, «система дает сделать все шаги для создания новой учетной записи», а именно выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты, а также пароль к ней. 

Как подчеркивает ТАСС, после прохождения всех этапов создания новой учетной записи, если вбить российский номер, то появляется следующее сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». 

Телеграм-канал «Осторожно, новости», принадлежащий Ксении Собчак, также пишет, что сотруднику редакции не удалось подтвердить учетную запись с помощью российского номера. 

«Я был уверен, что Google эту лавочку уже давным-давно прикрыл и это не новость ни для кого. Вы че реально все не знали?» — написал в своем телеграм-канале SMM-специалист Роман Бордунов. По его словам, еще в июле он хотел зарегистрировать аккаунт в Google для своей матери и не смог этого сделать с российским номером телефона. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать