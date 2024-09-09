СМИ сообщили о невозможности подтвердить новый аккаунт в Google с российского номера

Российское государственное агентство ТАСС сообщило, что его корреспонденту не удалось подтвердить только что созданный аккаунт в Google с помощью российского мобильного номера.

При этом, как утверждает агентство, «система дает сделать все шаги для создания новой учетной записи», а именно выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты, а также пароль к ней.

Как подчеркивает ТАСС, после прохождения всех этапов создания новой учетной записи, если вбить российский номер, то появляется следующее сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Телеграм-канал «Осторожно, новости», принадлежащий Ксении Собчак, также пишет, что сотруднику редакции не удалось подтвердить учетную запись с помощью российского номера.

«Я был уверен, что Google эту лавочку уже давным-давно прикрыл и это не новость ни для кого. Вы че реально все не знали?» — написал в своем телеграм-канале SMM-специалист Роман Бордунов. По его словам, еще в июле он хотел зарегистрировать аккаунт в Google для своей матери и не смог этого сделать с российским номером телефона.

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