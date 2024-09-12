Спрос на зарубежные сим-карты вырос в России

В России вырос спрос на сим-карты зарубежных операторов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Mobile Research Group. В июле в России использовалось около 850 тысяч таких сим-карт, а теперь их число почти достигло одного миллиона, рассказал изданию ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин.

В качестве причин роста использования иностранных сим-карт эксперты называют блокировки зарубежных интернет-сервисов, некоторые из которых перестали обслуживать российских пользователей. Это, например, ChatGPT, Sony и Netflix. Последний рост спровоцировала невозможность регистрации или восстановления учетной записи на сервисах Google с помощью российского номера.

Зарубежные сим-карты нужны для получения кодов подтверждения регистрации в том или ином сервисе. Муртазин объяснил, что в России они работают в режиме международного роуминга, однако их обладатели не выходят в интернет, а также на них нет голосового трафика. На них лишь периодически приходят текстовые сообщения.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что для продолжения работы зарубежной сим-карты в России за нее необходимо платить. Это нужно для прохождения авторизации и двухфакторной аутентификации на различных сервисах.

Однако только наличия зарубежного номера недостаточно для получения доступа к сервисам, не работающим с россиянами, объяснил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Ограничения могут распространяться по IP-адресам и российским адресам электронной почты. По мнению эксперта, решить эту проблему можно сменой адреса электронной почты, но при этом сервисы могут начать анализировать и другую информацию о клиентах, например, нахождение в определенном часовом поясе и данные о местоположении.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что зарубежную сим-карту могут заблокировать после ее покупки. Это объясняется тем, что, по правилам многих операторов, пользователь должен совершать с ней какие-то действия: выходить в интернет, звонить и так далее. Прием SMS-сообщений к данным операциям не относится.

Также у россиян с зарубежными сим-картами могут возникнуть проблемы с внесением абонентской платы из-за сложностей с зарубежными платежами. Купить сим-карту, предназначенную для граждан той или иной страны, с низким тарифом, достаточно сложно, а туристическую могут отключить через три месяца.

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