Токены Hamster Kombat за первые часы существования сильно упали в цене

На восьми международных криптобиржах в 15:00 по московскому времени начались торги токеном HMSTR, выпущенным создателями игры-кликера Hamster Kombat. За первые три часа цифровая монета обвалилась в цене на треть, с примерно 0,013 до 0,008 доллара, показывают графики торговых площадок.

Участники торгов торопятся избавиться от токенов и распродали уже больше 20 миллиардов HMSTR. Подавляющая часть монет продана на бирже Binance. Токен также доступен для торговли на криптобиржах OKX, Bybit, Kukoin, Bitget, Gate.io, MEXC, Bitnifex.

Одновременно с началом торгов состоялся эйрдроп HMSTR — команда проекта начислила игрокам токен-кликера монеты за активность в игре. Суммы, которые должны были получить пользователи, стали известны 22 сентября, — в игре появилось уведомление с уточнением, за какую активность начислены токены: приглашение друга, выполнение достижений и так далее. Игроки массово жаловались на мизерные начисленные суммы.

У приложения Hamster Kombat сейчас около 108 миллионов пользователей. На пике спроса, два месяца назад, в игру заходили со 150 миллионов телеграм-аккаунтов, а общая аудитория проекта составила около 300 миллионов.

За три дня до эйрдропа и начала торгов команда проекта сообщила в своем телеграм-канале, что забанила 2,3 миллиона игроков за «читерство». Примерами читерства названы «400 аккаунтов, подключенных к одному адресу на Binance» или фермы для тапания хомяка — когда месяцы подряд одна и та же группа пользователей заходит в одно время и «тапает по одному и тому же пикселю».

Общая объявленная командой проекта эмиссия HMSTR составляет 100 миллиардов токенов. 75 миллиардов из них было обещано раздать игрокам. Первые 60 миллиардов в момент эйрдропа 26 сентября, а остальные 15 миллиардов команда собирается раздать в так называемом втором сезоне игры, начало которого запланировано на октябрь. Сейчас в игре идет «промежуточный сезон», пользователям вместо внутриигровых монет раздают «кристаллы».

Команда Hamster Kombat анонимна. В июле стало известно, что Роспатент одобрил заявку на торговую марку Hamster Kombat, поданную бизнесменом Эдуардом Гуриновичем. Журналисты издания The Bell в июне сообщили, что Гуринович имеет непосредственное отношение к созданию игры и формированию команды проекта.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.