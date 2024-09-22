Игроки Hamster Kombat остались недовольны распределением выигрышей

Создатели телеграм-игры Hamster Kombat объявили о завершении первого сезона. Пользователи выразили недовольство размерами выигрышей. Об этом сообщают «Ведомости» и «Фонтанка».

«Ведомости» пишут, что токены раздали игрокам в ночь на 22 сентября. При этом, по данным криптобиржи Bybit, курс криптовалюты Hamster Kombat составил один цент (около 90 копеек).

«Игроки ожидали, что за полгода активного “тапания” хомяка, просмотра тонны рекламы и выполнения различных заданий они смогут заработать хотя бы 100 или 200 долларов. Однако реальность оказалась намного более суровой», — пишет портал CQ.

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По данным портала, основную выгоду от игры получили ее создатели, которые активно привлекали рекламодателей. «Ведомости» отмечают, что в среднем игроки заработали не более пяти тысяч рублей. При этом, как пишет телеграм-канал Shot, часть пользователей и вовсе не получат никакого выигрыша, поскольку их обвинили использовании нечестных приемов для большего заработка. Им заблокировали выплаты, о чем игроки узнали только в момент объявления результатов.

В официальном телеграм-канале Hamster Kombat уже анонсировали второй сезон «тапания» хомяка. В сообщении сказано, что перед новым сезоном пройдет разминка, которая продлится несколько недель. Ее участникам обещают преимущества в предстоящем сезоне. Какие именно, в посте не уточняется.

Ранее сообщалось, что листинг токена Hamster Kombat на блокчейне TON состоится 26 сентября. BFM.RU отмечает, что криптовалюту можно будет вывести через четыре дня после выпуска токена. Детям до 14 лет, вероятно, для этого придется обратиться за помощью к родителям, поскольку для вывода денег с криптокошелька нужна верификация по паспорту.

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