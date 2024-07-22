Владелец Hamster Kombat выдал себя заявкой в Роспатент

Роспатент одобрил заявку на торговую марку Hamster Kombat, под которой работает игровое телеграм-приложение с аудиторией около 240 миллионов пользователей. Заявление подал бизнесмен Эдуард Гуринович, обнаружил телеграм-канал BRIEF. Через два часа после этой публикации предприниматель подтвердил авторство заявки.

Эдуард Гуринович заявил, что является «эксклюзивным партнером игры Hamster Kombat в России». Права на торговый знак предприниматель, если верить его словам, выкупил у анонимной команды проекта, чтобы официально зарегистрировать бренд «из-за нарастающей волны мошенников по всему миру».

Журналисты издания The Bell еще в июне сообщили, что Эдуард Гуринович имеет непосредственное отношение к созданию игры и формированию команды проекта. Домен hamsterkombat.com регистрировался на почту кипрской компании Arenum, которой бизнесмен владеет вместе с двумя другими партнерами.

Заявка на регистрацию бренда Hamster Kombat появилась в базе Роспатента 30 мая. 19 июня ведомство начало рассмотрение заявления, а 5 июля — приняло решение о регистрации бренда. В списке из 11 тысяч товаров и услуг, на которые распространяется торговая марка, значатся, например, «хэндгамы [«жвачка» для рук]» (играть в Hamster Kombat надо, тапая пальцем по экрану смартфона. – «Холод»). Но не значатся финансовые услуги.

К продвижению Hamster Kombat за день до регистрации заявки Роспатентом подключился создатель Telegram Павел Дуров. Именно он озвучил последние публичные данные о размере аудитории игры-тапалки — 239 миллионов пользователей. И пообещал, что проект выпустит токены на блокчейне TON, — то есть у игроков появится теоретическая возможность обменять внутриигровые монеты на цифровую валюту.

Эдуард Гуринович признавался, что учился в петербургском лицее №239 вместе с «костяком команды „ВКонтакте“, а позже и Телеграма». В этом же лицее учился старший брат и бизнес-партнер Дурова Николай.

Гуринович называет себя «серийным предпринимателем», сооснователем сервиса выкупа автомобилей CarPrice и автоломбарда CarMoney. Бизнесмен также являлся соучредителем компании «Ямолодец», которая при поддержке фонда «Иннопрактика» дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой создавала «аналог русского ТикТока». Приложение за неназванную сумму выкупил холдинг «Газпром-медиа».

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