Зеленский выступил в ООН против переговоров с Россией

Войну между Россией и Украиной «невозможно прекратить просто переговорами». Об этом, выступая в Совете безопасности ООН, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Россия может быть только принуждена к миру. Это именно то, что нужно — заставить Россию принять мир», — сказал он.

По словам Зеленского, завершение вооруженного конфликта возможно только на основе предложенной им «формулы мира». При этом он отметил, что его план урегулирования базируется на Уставе ООН. «Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или китайско-бразильского Устава ООН», — добавил он, раскрикиковав страны, предлагающие переговоры с Владимиром Путиным или мирные планы, которые предусматривают «уступки» Москве со стороны Киева.

В ходе своего выступления украинский президент поблагодарил нынешних союзников Украины и призвал Бразилию, Индию, а также страны Африки и Латинской Америки усилить давление на Россию с целью прекращения военных действий.

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на Совбезе ООН, обвинил Зеленского в том, что он «пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией» и готов «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны».

Он подчеркнул, что для прекращения войны Киеву необходимо «как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам, планам победы и тому подобное».

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва считает неприемлемыми переговоры на основе предлагаемой Киевом «формулы мира», которая среди прочего подразумевает вывод российских войск за границы 1991 года.

В то же время Москва говорила о готовности к переговорам в случае выполнения Киевом таких условий, как признание России над аннексированными Луганской, Донецкой, Запоржской и Херсонской областями Украины и вывода с этих территорий подразделений ВСУ.

Позже Путин, говоря о переговорах с Украиной, связал возможность их начала с нахождением украинских войск в Курской области. Киев, в свою очередь, отвергал предложенные Москвой условия, называя их ультиматумом.

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