Вторжение в Курскую область заставило Путина пересмотреть позицию по переговорам с Украиной

Владимир Путин во время урока «Разговоры о важном», который прошел в Кызыле, допустил возможность начала мирных переговоров с Украиной и связал это с наличием украинских войск в Курской области, пишет «Агентство».

«Люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачи, которую противник ставил перед собой — остановить наше наступление в Донбассе, он не достиг. Более того... таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было.<...> Поэтому уверен, что и эта провокация провалится», — сказал Путин.

«Ну и после этого, мне кажется, возникнет желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации. Именно в Курскую область и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — добавил он, ничего не сказав об украинских войсках, находящихся в аннексированных регионах.

Как отмечает «Агентство», это заявление сильно отличается от того, которое Путин сделал 12 августа на совещании с членами Совета безопасности, где обсуждалась ситуация с вторжением ВСУ в Курскую область. Тогда он исключил возможность начала переговоров.

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«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики?» — сказал он, назвав заход ВСУ на территорию России попыткой Киева улучшить переговорную позицию.

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