В России зарегистрировали первые случаи заражения новым вариантом коронавируса

В Ростовской области и Уфе зафиксированы первые в России случаи заражения новым вариантом коронавируса — XEC. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что XEC является рекомбинантом двух более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. При этом в ведомстве заверили, что ведут постоянный мониторинг, который «позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты».

Как ранее сообщали в Роспотребнадзоре, XEC отличается быстрым распространением, а к его симптомам относятся лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

При этом, по данным медиков, большинство заразившихся новым вариантом COVID-19 начинают чувствовать себя лучше уже в течение нескольких недель. В то же время для полного восстановления после болезни может потребоваться больше времени, чем в случае с другими вариантами коронавируса.

Как заявлял директор Института генетики при Университетском колледже Лондона профессор Франсуа Баллу, существующие вакцины способны защитить от заражения XEC. Тем не менее, по его словам, XEC может стать доминирующим вариантом коронавируса предстоящей зимой.

Первые случаи заболевания XEC были выявлены в июне в Германии, а затем новые заражения фиксировали в Великобритании, США, Дании и ряде других стран.

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 16 по 22 сентября показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей и составил почти 25 заболевших на 100 тысяч человек населения. Всего за прошлую неделю в России выявили 36,2 тысячи случаев заражения, выздоровели 33,8 тысячи человек, а 27 ранее заболевших умерли.

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