Рост ксенофобии и низкое участие молодежи в выборах угрожают основам Евросоюза 

Ксенофобское и консервативное понимание «европейскости», а также низкое участие молодежи в выборах и рост популярности праворадикальных партий в некоторых странах угрожают основам Евросоюза. Тем временем все больше «цветного» и мусульманского населения чувствуют себя исключенными из европейского общества. Об этом говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и Европейского культурного фонда (ECF), который опубликовало издание The Guardian.

По словам автора доклада и старшего научного сотрудника ECFR Павла Зерка, экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги, говоря в Брюсселе о текущих вызовах, с которыми столкнулся Евросоюз, заявил, что блоку необходимо сосредоточиться на возрождении своей экономики, теряющей конкурентную способность.

«Но если экономика — двигатель ЕС, то “европейские настроения” следует рассматривать как его топливо. И то, что сейчас происходит с европейскими настроениями, требует срочного внимания — в противном случае мы рискуем остаться без топлива или работать на грязном топливе», — сказал Зерка.

В докладе говорится, что все больше людей чувствуют себя «исключенными», «разочарованными» или «незаинтересованными» в ЕС. Речь идет, в частности, о «цветном» населении, мусульманах, а также жителях Центральной и Восточной Европы. Многие из них жалуются, что Евросоюз стал слишком «белым», «западным» и «бумерским».

Авторы доклада также подчеркивают, что цветные жители Европы страдают от всплеска ксенофобских настроений, которые последовали за нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Росту антимигрантских настроений, как отмечается в документе, также способствовала победа крайне правых партий на выборах в Европарламент во Франции, Италии, Бельгии, Австрии и Венгрии.

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Кроме того, авторы доклада обращают внимание на недостаточную репрезентацию «цветного» населения в органах власти Евросоюза. «”Белизна” Европейского парламента выделяется на фоне чемпионата Европы по футболу, летних Олимпийских игр или конкурса песни “Евровидение” — несмотря на негативную реакцию крайне правых, например, в отношении певицы Аи Накамуры», — пояснил Зерка.

В докладе также говорится, что обеспокоенность вызывает низкая активность избирателей в Центральной и Восточной Европе. Там явка на последних выборах в Европарламент оказалась ниже 40% в 7 из 11 стран региона.

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