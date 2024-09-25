СМИ: вернувшиеся с войны убили и покалечили почти 500 человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину от рук вернувшихся с войны российских военных серьезно пострадали как минимум 469 человек, из них 242 — погибли. Издание «Верстка» опубликовало итоги исследования данных судебных картотек и сообщений СМИ.

Больше всего преступлений военные совершили по отношению к родным и знакомым, чаще всего — в состоянии алкогольного опьянения, выяснили журналисты.

Из 211 преступлений с жертвами 114 были убийствами, в результате которых погибли 139 человек. Еще 64 человека погибли из-за тяжких телесных повреждений, а 31 — в дорожных авариях с участием вернувшихся военных, сообщила «Верстка».

227 человек стали жертвами «преступлений против жизни и здоровья», узнало издание. 156 случаев были квалифицированы правоохранительными органами как «причинение опасного для жизни вреда» (пострадали 158 человек), 32 случая — как покушение на убийство (35 жертв), 25 случая — как ДТП (26 раненых).

Большинство пострадавших стали жертвами бывших заключенных, пишет «Верстка». В выборке издания оказались 246 освобожденных из колоний военных. Экс-заключенные убивают чаще, чем остальные военные, а самыми частыми их жертвами становятся женщины, выяснили журналисты «Верстки».

Статус участника боевых действий прямо влияет на решения судов, сообщило издание. Из 292 проанализированных «Версткой» опубликованных приговоров, только в 15% случаях судьи не сочли «участие в СВО» смягчающим обстоятельством.

В выборку попали только преступления, в которых подтверждено участие вернувшихся с войны в статусе подозреваемых или обвиняемых, сообщили авторы исследования.

В сентябре в Нижнем Тагиле силовики задержали участника войны по подозрению в убийстве 11-летней девочки. Задержанный жил в соседнем с семьей ребенка подъезде, был судим, воевал в Украине, вернулся и планировал отправиться обратно на фронт.

В августе в городе Богдановиче Свердловской области вернувшийся с фронта военный застрелил свою бывшую жену и ранил ее нового мужа. Мужчина подстерег женщину под окнами дома своей матери, у которой гостила их общая дочь.

В июле суд в Волгограде приговорил к семи годам колонии по делу об убийстве вернувшегося из Украины военного. Мужчина до смерти избил собственную бабушку деревянным стулом.

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