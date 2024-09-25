Стал известен размер зарплаты Павла Дурова в Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе во Франции рассказал, что официально зарабатывает один дирхам ОАЭ в год. Сообщившая об этом газета Le Monde отметила, что бизнесмен обладает состоянием, которое оценивается в 9-15,5 миллиардов долларов. Согласно официальному курсу Банка России, один дирхам равен примерно 25 рублям.

Услышавший о размере зарплаты собеседник Дурова на допросе «пришел в недоумение», пишет газета. Изначально прокуратура Парижа просила установить для миллиардера залог в размере 20 миллионов евро, однако в итоге судья снизил сумму залога до 5 миллионов, напомнили журналисты. В прошлом году Дуров предложил 8,5 миллиона евро за эксклюзивный автомобильный номер на благотворительного аукционе в Дубае, рассказала Le Monde.

В интервью бывшему американскому телеведущему Такеру Карлсону в апреле Дуров сообщил, что не владеет активами вроде недвижимости и хранит свое личное состояние в нескольких банках и криптовалюте.

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В интервью Financial Times в апреле бизнесмен признал, что его мессенджер пока не приносит прибыли. Дуров заявил изданию, что в течении года принадлежащий ему на 100% акционерного капитала Telegram собирается выйти на биржу, проведя IPO. Несколько инвестиционных фондов оценили мессенджер почти в 30 миллиардов долларов, сообщил Дуров журналистам.

Основатель Telegram после выхода под залог заявил, что удивился преследованию властей Франции. По его мнению, если у какого-либо государства есть претензии, оно должно подавать в суд на компанию, а не арестовывать создателя бизнеса.

39-летний миллиардер 24 августа был задержан в аэропорту Ле Бурже на выходе из частного самолета. Французская прокуратура возбудила в отношении Дурова дело по 12 статьям, в том числе о соучастии в распространении детского порно, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы.

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