СМИ назвали возможный срок снятия ограничений для ВСУ на дальнобойные удары по России

Чиновники Великобритании не ожидают объявления от Вашингтона о снятии ограничения для ВСУ на удары дальнобойным оружием по объектам в глубине России в эти выходные, 14 и 15 сентября. Однако один из них все же предположил, что решение в пользу Украины будет принято на Генассамблее ООН. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех британских чиновников.

13 сентября в Вашингтоне должна пройти встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры двух стран должны будут обсудить «несколько глобальных вопросов, касающихся общих интересов, в том числе продолжение активной поддержки Украины». Ожидалось, что эта встреча может поставить точку в переговорах о снятии ограничений для ВСУ, которое применяет американское оружие для поражения целей на территории России.

Один из британских чиновников, опрошенных Politico, выразил надежду, что подобное решение, возможно, будет принято на Генассамблее ООН 22 и 23 сентября, «когда в Нью-Йорке соберутся мировые лидеры, включая Байдена и Стармера». По данным Politico, западные лидеры не верят, что снятие ограничений для ВСУ «изменит ход войны». Однако они надеются, что дальнобойные удары по России «помогут остановить российские наступления на восточном фронте в последние месяцы».

The New York Times со ссылкой на европейских чиновников сообщает: Британия уже дала понять Вашингтону, что готова разрешить Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для дальнобойных ударов. Однако чиновники ждут такого же ответа от Байдена, «чтобы продемонстрировать скоординированную стратегию с Соединенными Штатами и Францией, которая производит аналогичные ракеты».

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По словам американских чиновников, Байден еще не принял решение: как сообщает The New York Times, американские спецслужбы ранее предупредили Байдена о последствиях, к которым может привести использование ВСУ американских ракет ATACMS. Они предполагают, что Россия может ответить на это, оказав помощь Ирану в нанесении ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Путин ранее заявил, что Украина не в состоянии сама наносить удары вооружением большой дальности, а применение подобного оружия будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

«Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — сказал он.

В ответ на это британский премьер-министр заявил, что Великобритания «не ищет никакого конфликта с Россией». По его словам, Россия сама «начала этот конфликт», когда «незаконно вторглась» в независимое государство, и может его закончить «прямо сейчас». «Украина имеет право на самооборону, и мы это полностью поддерживаем, обучая их военных», — сказал Стармер.

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