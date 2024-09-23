СМИ: Моряков с единственного авианосца отправили на фронт

Моряки из экипажа единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» воюют в Украине в составе батальона «Фрегат», сообщил журнал Forbes со ссылкой на OSINT-проект Moklasen. Один из бывший членов экипажа корабля, Олег Соседов, пропал без вести во время наступления под Харьковом в конце июля, выяснили участники Moklasen.

Механизированный батальон «Фрегат», воинская часть №78987, воюет в составе Первой гвардейской танковой армии, пишет Forbes. После боев на севере Харьковской области батальон был переброшен в Донецкую область, под город Покровск, где сейчас идут тяжелые бои, узнали журналисты благодаря Moklasen.

Родственники Соседова рассказывали, что сослуживцы видели моряка погибшим, и жаловались на командиров, которые «не звонят, не сообщают никакой информации».

«Важные истории» нашли в группе «Поиск пропавших на СВО» «ВКонтакте» сообщение о поиске еще одного пропавшего без вести моряка Северного флота — под Покровском. Вячеслав Чухно служил на Беломорской военно-морской базе, сообщило издание, сославшись на данные утечек. На базе занимаются испытанием новый кораблей и нового оружия, например, ракет «Булава».

В августе кадровый голод заставил российское командование отправить на фронт в Курскую область мотострелковый полк Воздушно-космических сил. «Важные истории» сообщили о трех пропавших без вести солдатах этого «полка космической пехоты». Старший офицер управления полка с позывным «Море» рассказал «Московскому комсомольцу», что подразделение воевало в райцентре Коренево. Телеграм-канал «Операция Z» назвал мотострелковый полк ВКС «экстренно переброшенным и слабо оснащенным».

Авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», бывший «Леонид Брежнев», вошел в строй советского ВМФ в начале 1991 года. Сейчас числится флагманом Северного флота и всего российского ВМФ. Способен нести 28 самолетов, 24 вертолета, вооружен 12 пусковыми установками баллистических ракет. В 2018 году был выведен из строя и находится на ремонте. Сроки окончания ремонта периодически сдвигаются. В 2023 году источник ТАСС предположил, что, хотя работы должны быть закончены в 2024 году, срок передачи корабля флоту может быть сдвинут на 2025 год.

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