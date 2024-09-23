Россиянам задерживают одобрение гражданства Литвы из-за войны в Украине

Литве стоит повременить с предоставлением своего гражданства россиянам и беларусам из-за войны в Украине. Даже те люди, которые уже давно соответствуют критериям получения литовского паспорта, должны будут пройти дополнительные проверки. Об этом сообщает литовский канал LRT со ссылкой на депутата Сейма (парламента) Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Анушаускас уточняет, что под дополнительные проверки попадут даже те россияне и беларусы, которые давно проживают в Литве — у них будут проводиться проверки по месту жительства. По словам литовского парламентария, Литве не следует торопиться с выдачей паспортов россиянам и беларусам, пока в Украине идет война.

«Это не вопрос жизни и смерти, который нельзя решить позже. Я думаю, что люди, имеющие постоянный вид на жительство в Литве, имеют все права, как и граждане. Да, они не имеют избирательных прав, но социальные гарантии и все остальное у них есть», — объяснил депутат.

Попавшие в подобную ситуацию россияне и беларусы уже готовят петицию на имя президента Литвы. Они планируют предоставить две тысячи подписей, но пока удалось собрать только 500. Некоторые из них не могут получить литовское гражданство уже более двух лет, хотя соответствуют всем критериям, пишет LRT. Для натурализации требуется постоянно проживать в Литве на протяжении 10 лет, а также сдать экзамен по литовскому языку и основам Конституции.

LRT приводит историю Евгениюса Шаповаловаса, который уже 20 лет живет в Литве. Он окончил здесь школу, говорит по-литовски и сейчас учится в университете Вильнюса. У Шаповаловаса беларуский паспорт, и он подал заявление на получение литовского гражданства около года назад. Шаповаловас получил письмо, в котором его предупредили о продлении срока обработки его заявления из-за того, что он является «гражданином недружественной страны». Его мать ждет литовское гражданство уже второй год.

Власти сообщили LRT, что сейчас в Литве наблюдается необычно большое количество заявлений на получение гражданства, которые подлежат дополнительной проверке. В настоящее время как минимум 700 иностранцев ожидают одобрения своих заявлений на получение литовского паспорта.

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Депутат Сейма Гедрюс Сурплис объяснил, что государственные институты работают в усиленном режиме из-за войны в Украине, поэтому обработка запросов может занимать больше времени. Он заверил, что Литва — «на самом деле функционирующее правовое государство», где соблюдаются законы. Поэтому, если иностранец соответствует критериям, то он имеет право получить литовский паспорт.

В апреле парламент Литвы отклонил законопроект, предлагающий лишать вида на жительства тех россиян и беларусов, которые часто ездят на родину. Инициативу поддержали 20 депутатов, 47 проголосовали против, еще 45 воздержались. Предложившие законопроект депутаты опасались, что беларусы, возвращающиеся домой на время праздников, могут быть завербованы местными службами.

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