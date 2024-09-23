В Приморье медведь ворвался на дачу и задрал двух мужчин

В Пожарском районе Приморского края медведь загрыз двух взрослых мужчин, отца и сына, ворвавшись на их дачный дом. Об этом сообщает Минприроды региона.

В пресс-релизе ведомства сказано, что инцидент произошел на территории упраздненного села Благовещенка недалеко от поселка городского типа (ПГТ) Лучегорск. Предполагается, что это был взрослый бурый медведь.

В Следственном комитете Приморья также подтвердили факт нападения. «Предварительно установлено, что в дачный домик, где находились отец 1937 года рождения и сын 1968 года рождения вошел медведь и напал на хозяев. От полученных травм оба погибли на месте», — говорится в сообщении СК.

В пресс-службе СК отметили, что будет проведена доследственная проверка. Следователи уже провели осмотр помещения и допросили свидетелей. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

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Минприроды Приморья отмечает, что в связи с произошедшим сотрудники охотнадзора занимаются выслеживанием хищника. Также было выдано разрешение на его отстрел. Кроме того, в релизе сказано, что за день до инцидента медведь задрал насмерть и съел собаку, однако об этом никто вовремя не сообщил.

В июле этого года в результате нападения медведя погибла петербургская дрессировщица Алена Маслянова. Как писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина вместе с мужем держали на своем дачном участке двух медведей. Один из них вырвался из вольера. Его застрелилил приехавшие на место силовики.

Еще один случай встречи человека с медведем произошел в Бурятии в августе этого года. Там двум туристам пришлось убегать от хищника, который вышел к ним из леса. В процессе побега они сорвались со скалы. Один турист погиб, второй получил перелом ключицы.

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