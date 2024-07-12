Медведь насмерть задрал державшую его дома дрессировщицу цирка

В Санкт-Петербурге погибла дрессировщица Алена Маслянова. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил ее муж, дрессировщик Максим Маслянов.

«Вчера трагически погибла моя любовь, вторая половинка, никем незаменимая выдающаяся артистка цирка Алена Маслянова», — написал он.

Госагентство ТАСС, ссылаясь на источник в полиции, пишет, что Маслянова погибла из-за нападения медведя. Дрессировщики, как сообщается, держали на своем участке в поселке Парголово двух медведей. Один из них вырвался из вольера и набросился на женщину, задрав ее насмерть.

В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщили, что напавшего медведя застрелили приехавшие на место силовики. Второе животное находилось в вольере и не представляло опасности, однако его временно усыпили.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по статье о «причинении смерти по неосторожности» (ст. 109 УК). В обстоятельствах случившегося также разбирается местная прокуратура.

По информации силовиков настоящее имя погибшей — Альфия. Она была профессиональной дрессировщицей и исполняла цирковые номера с кошками и медведями. ТАСС утверждает, что медведи жили у нее на участке с 2015 года на законных основаниях.

Агентство также пишет, что Масляновы являются представителями известной цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. В 2009 году их наградили почетными знаками «За заслуги в развитии российского цирка».

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